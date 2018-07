Der FC Frick, einer der grössten Fussballclubs im Aargau, will ein neues, zeitgemässes Clubhaus bauen. Für den zweigeschossigen Neubau rechnet man mit Kosten von 1,36 Millionen Franken. 360'000 Franken wird der FC mit eigenen Mitteln begleichen, je 250'000 Franken stammen aus einem Bankkredit und einem zugesicherten Swisslos-Beitrag. Die verbleibenden 500'000 Franken beantragte der Fricker Gemeinderat an der Gemeindeversammlung vom Freitag vom Souverän.

Der Gemeinderat habe in letzter Zeit verschiedene Bedürfnisse festgestellt, erklärte Gemeinderätin Susanne Gmünder Bamert. Einerseits sei die Garderobensituation knapp, da alle Sportvereine – auch der Fussballclub – die Umkleiden in der Sporthalle nützen. «Gerade bei Turnieren führt dies immer wieder zu Engpässen», so Gmünder. Dem könne mit den vier neuen Garderoben im Clubhaus begegnet werden.

Mittagstisch für Ebnet-Schüler

Als weiteres Argument für den Gemeindebeitrag führte Gmünder den Platzbedarf für den Mittagstisch für die Fünft- und Sechstklässler und die Oberstufenschüler aus dem Ebnet-Schulhaus an. Das Clubrestaurant biete rund 110 Plätze, die tagsüber vom Fussballclub nicht gebraucht werden. «Eine Doppelnutzung ist wegen der Nähe zur Schule und den unterschiedlichen Nutzungszeiten geradezu ideal», so Gmünder. Geplant sei, dass der Mittagstisch den grossen Raum werktags von 10 bis 16 Uhr nützen könne.

Diese Nutzungszeiten sorgten für die einzige Wortmeldung aus der Versammlung. Auf der Website des Mittagstisches sei ein Betreuungszeitraum von 13 bis 18 Uhr vermerkt, sagte ein Votant und fragte, worin die unterschiedlichen Zeiträume begründet seien. Die Nachmittagsbetreuung der angemeldeten Kinder finde nach wie vor auf dem Primarschulareal statt, erklärte Gmünder. «Das FC-Clubhaus wird für das Mittagessen genutzt. Es ist quasi eine Mensa», so die Gemeinderätin.

Einstimmiges Ja

Kritische Stimmen zum Beitrag von 500'000 Franken, mit dem die Mitbenutzung des Clubhauses für die Gemeinde für 30 Jahre abgegolten ist, gab es keine. Auch der neue Baurechtsvertrag zwischen der Gemeinde und dem Fussballclub sorgte unter den 138 anwesenden von 3360 Stimmberechtigten nicht für Diskussionen. Die beiden Geschäfte wurden einstimmig genehmigt.

Ebenfalls mit grossem Mehr stimmte der Souverän den weiteren Traktanden der Gemeindeversammlung zu. Darunter befand sich die Rechnung 2017, die dank einem Sonderertrag bei den Steuern juristischer Personen mit einem Ertragsüberschuss von knapp 2,3 Millionen Franken schloss. Dies sei ein «sehr gutes» Ergebnis, bilanzierte Vizeammann Christian Fricker. Er betonte aber auch, dass der Sonderertrag die Optik nicht verfälschen dürfe. «Ein solches Ergebnis ist schwierig wiederholbar», so Fricker.