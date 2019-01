Im August letzten Jahres führte die Gemeinde das Angebot einer ausserschulischen Kinderbetreuung an drei Tagen ein. Die Gemeinde strebt im nächsten Schuljahr eine Erweiterung dieses Angebot an der Schule in Laufenburg an. Zudem sollen am Standort Sulz Tagesstrukturen eingeführt werden. Für eine Bedarfsabklärung hat die Schule hierzu einen Fragebogen an die Eltern verschickt. Die Angaben der Eltern sind erforderlich, damit Abklärungen in Bezug auf Unterstützungsbeiträge des Bundes für die Gemeinde erfolgreich getätigt werden können. (AZ)