Gastronomie «Hahnenwasser verschenken wir – nicht aber den Service drumherum»: Warum der Schluck aus der Leitung etwas kostet Drei Cafés in Brugg verlangen neuerdings fünf Franken für ihr Hahnenwasser und wollen den Erlös spenden. Im Fricktal halten die Wirte nicht sonderlich viel davon, eine Spendenaktion an das Hahnenwasser zu knüpfen. Doch auch bei ihnen gibt es das Wasser aus der Leitung nicht umsonst – aus gutem Grund.

Bei so manchem Fricktaler Gastronomiebetrieb landet das Wasser aus der Leitung auf der Rechnung. Keystone

Das Projekt «Ein Glas Wasser für Togo» dreier Brugger Gastrobetriebe schlägt derzeit hohe Wellen. Neu wollen die drei Cafés ab April das Wasser nicht mehr gratis anbieten, sondern fünf Franken für eine Karaffe von fünf Dezilitern verlangen. Die Einnahmen für das Hahnenburger fliessen zu 70 Prozent in das Projekt, bei dem es darum geht, der Bevölkerung im afrikanischen Staat den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu erleichtern.

Die Aktion wird kontrovers diskutiert. Die Bandbreite der Kommentare auf der Facebook-Seite der «Aargauer Zeitung» reicht von «Schweinerei» bis hin zu «Gute Idee, danke».

Jörg Lenzin vom «Ochsen» in Wölflinswil. Dennis Kalt

Für Wirte im Fricktal ist das Preisthema um das Leitungswasser kein neues. «Darüber wird sicher schon 20 Jahre diskutiert», sagt «Ochsen»-Chef Jörg Lenzin. In seinem Wölflinswiler Landgasthof kostet die erste Karaffe pro Deziliter 50 Rappen. Ist diese leer, wird gratis nachgefüllt. Lenzin sagt:

«Das Hahnenwasser verschenken wir gerne, nicht aber den Service drumherum.»

Die Tische müssen ja schliesslich eingedeckt, die Gläser gespült «und irgendwann dann auch mal die Karaffe ersetzt werden».

Turi Eiholzer, Wirt vom «Feldschlösschen» in Hornussen, sieht es ähnlich. Auch er verlangt einen kleinen Unkostenbeitrag für ein Glas Leitungswasser. «Wenn bei mir eine Sitzung mit zehn Personen abgehalten wird, von denen acht nur Hahnenwasser bestellen, muss der Boden trotzdem aufgezogen werden.» Hingegen gratis gebe es das Hahnenwasser zum Kaffee oder wenn jemand etwa einen Wein bestellte.

Von der Brugger Aktion hält Eiholzer nicht sonderlich viel. «Projekte sollen unabhängig vom Kauf von irgendetwas unterstützt werden. Wenn jemand das Projekt unterstützen will, dann macht er das auch, ohne Hahnenwasser zu bestellen», sagt er. Auch Lenzin sieht es kritisch, das Projekt für Togo mit dem Hahnenwasser und einem Preisaufschlag zu verknüpfen. Andererseits hält er auch recht wenig von den Stimmen, die sich darüber enervieren. Er sagt:

«Das ist ja ein freiwilliges Angebot und wer sich darüber aufregt, der soll halt nicht mehr kommen.»

In den Cafés der Laufenburger Bäckerei Maier kostet ein Halbliter-Glas Leitungswasser zwei Franken. Gezahlt wird nicht das Produkt, sondern der Tisch, an den man sich setzen kann, das Glas, das gespült werden muss, und die ganze Infrastruktur, die für den Betrieb eines Cafés hinten dranhängt, so Geschäftsführer Roman Maier. Das Problem: Gerade bei so einem günstigen Produkt wie Leitungswasser sei dies psychologisch schwer zu begreifen.