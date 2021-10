Gastronomie Fricktaler Wirte heizen ein – damit auch Gäste ohne Zertifikat im Winter bei ihnen speisen können Das «Pöstli zum Mönch» in Münchwilen setzt kommenden Winter auf seiner Terrasse auf Wärmestrahler. Denn keine Personengruppe soll diskriminiert werden, so Ralph Scherz. Die Stadt Laufenburg weitet die Frist für den Betrieb der Gartenwirtschaften auf öffentlichem Grund bis Ende Jahr aus.

In den Genuss der Speisen von Ralph Scherz, Wirt vom «Pöstli zum Mönch», sollen auch Gäste ohne Zertifikat im Winter auf der Terrasse kommen. Bild: Dennis Kalt (15. Dezember 2020)

Es sind gute Nachrichten für die Gastrobranche: Über den Winter sind Heizpilze und Wärmestrahler in den Aussenbereichen von Restaurants dauerhaft bis 31. März 2022 zugelassen. Das ist nicht selbstverständlich. Gemäss Energiegesetz sind mobile Heizungen nur für kurze Einsätze zulässig. Doch der Regierungsrat schuf bereits vor einem Jahr die Sonderverordnung für den dauerhaften Einsatz, die er nun reaktiviert hat.

Das freut die Wirte in der Region. So gilt bekanntlich für den Innenbereich der Restaurants die Zertifikatspflicht. Ralph Scherz, Wirt vom «Pöstli zum Mönch» in Münchwilen, hatte in den letzten Wochen einige Gäste, die bei frischen Temperaturen mangels Zertifikat auf der Terrasse gespeist haben. Er sagt: «Durch die Wärmestrahler können auch im Winter Gäste ohne Zertifikat auf der Terrasse essen, ohne frieren zu müssen.»

Der Diskriminierung entgegenwirken

Kürzlich hat Scherz die Heizstrahler bestellt. Er verhehlt nicht, dass der Einsatz für ihn zweischneidig ist. So setze er in der Küche auf Bio und Nachhaltigkeit, andererseits heize er die Umwelt mit den Wärmestrahlern auf, aber:

«Mir ist auch wichtig, dass ich mit dem Einsatz der Heizstrahler der Diskriminierung von Gästegruppen entgegenwirken kann.»

«Anker»-Wirt Sepp Hohler setzt auf seiner Gartenterrasse Infrarotstrahler ein. Bild: hcw (7. Mai 2020)

«Anker»-Wirt Sepp Hohler setzt in Mumpf auf seiner Terrasse Infrarotstrahler ein. «Wenn keine Bise geht und es nicht zu kalt ist, machen sie den Aufenthalt im Freien etwas angenehmer», sagt er. Angeschafft habe er die Infrarotstrahler ursprünglich, um im Frühling die Terrasse einen Monat früher öffnen und im Herbst einen Monat später schliessen zu können.

Gasheizpilze seien effektiver, diese könne er aber nicht einsetzten, weil der Abstand nach oben zur Abdeckung der Terrasse zu gering sei. Dennoch wolle er die Terrasse für nicht Zertifizierte im Winter – «wenn das Wetter mitspiele» – offen lassen.

Zwar hat das «Fabriggli» in Wallbach im Aussenbereich keine Heizelemente extra angeschafft, dennoch können dort auch nicht Zertifizierte in den Genuss eines Käsefondues ohne schlotternde Knie kommen. «Wir haben hierfür Holzhütten mit kleinen Öfen, Kissen und Decken aufgestellt», sagt Wirtin Evelien Reukers.

Stadt Laufenburg unterstützt Gastronomie

In Laufenburg erhalten die Gastronomiebetriebe auf Gesuch hin eine Bewilligung für den Betrieb der Gartenwirtschaft auf öffentlichem Grund bis Jahresende – ohne Kostenfolge. Üblicherweise müsste die Gartenwirtschaft per Ende Oktober zurückgebaut werden, so Stadtschreiber II Ivan Brigante. Er sagt:

«Da die gesetzlichen Grundlagen die Beheizung der Aussenbereiche zulassen, erachtet es der Stadtrat als sinnvoll, dies zu unterstützen.»

In Rheinfelden steht der Entscheid über den Einsatz von mobilen Heizungen noch aus. Denn so ist gemäss Rheinfelder Reglement der Einsatz von Wärmekörpern auf öffentlichem Grund nur zulässig für bewilligte Anlässe. Ein gutes Zeichen für die Gastronomen: Im letzten Winter sah der Stadtrat von der kommunalen Regel ab und erlaubte den Einsatz von mobilen Heizelementen.