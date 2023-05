Gansingen/Sulz Rückbesinnung auf die Ursprünge: In Gansingen werfen sich dieses Jahr zwei «Pfingstsprützlige» ins Laubgewand In Gansingen und Sulz wird es am Pfingstsonntag traditionell nass – und das ganz unabhängig vom Wetter: In beiden Dörfern ist der «Pfingstsprützlig» gelebtes Brauchtum. In Sulz sind seit jeher drei Laubfiguren unterwegs, je eine pro Ortsteil. In Gansingen war das einst auch so. Nun besinnen sich die Organisatoren auf diesen Ursprung.

Auch in Gansingen geht es an Pfingsten wieder nass zu und her, und das erstmals mit zwei «Pfingstsprützlige». Bild: zvg (31. 5. 2022)

Es ist uralte Tradition, aber sie ist lebendig wie eh und je. Zumindest in den beiden Fricktaler Gemeinden Gansingen und Sulz, wo am Pfingstsonntag auch 2023 wieder die «Pfingstsprützlige» unterwegs sein werden. Es ist ein Fruchtbarkeitszeremoniell, verbunden mit der Hoffnung auf eine gute Ernte. Und es wird in beiden Fällen von der Dorfjugend veranstaltet.

Während in Sulz erst am Sonntagmorgen entschieden wird, wer «Pfingstsprützlig» sein wird, steht das in Gansingen schon seit mehreren Wochen fest. Aber wie zuvor auch schon wird es dennoch nicht verraten. Und es erfährt auch bis zum Ende der Aktion niemand, wer unter den Buchenästen steckt.

Bei der diesjährigen Auflage muss dabei erstmals die Identität von gleich zwei jungen Gansingern verheimlicht werden. Denn war bei den früheren «Pfingstsprützlig»-Events immer nur eine der Laubgestalten im Dorf unterwegs, sind es dieses Mal als Premiere deren zwei.

«Wie in Sulz waren es auch in Gansingen ursprünglich immer drei ‹Sprützlige›», weiss Thiago Obrist, Präsident der Jugendgruppe Gansingen/Oberhofen, die für den Anlass verantwortlich zeichnet. Und so habe man an die ganz alten Zeiten angeknüpft und könne mit jetzt zwei «Sprützlige» den Zuschauenden noch mehr zu sehen geben.

Laubkleid kann mehr als 20 Kilo wiegen

Die beiden werden auf ihrem Weg vom Ortsteil Büren ins Gemeindehaus Gansingen eine Zusatzlast von 20 Kilo und mehr zu schultern haben. So schwer kann das Laubkleid nämlich werden. Es ist eine 2,5-Kilometer-Tour, was für die Auserwählten sicher kein Spaziergang werden dürfte. Für den Sonntag ist gutes Wetter vorhergesagt und so werden viele Schaulustige die Wegstrecke säumen, was auch in Sulz der Fall sein dürfte.

Die «Pfingstsprützlig»-Aktion in Sulz fand schon 2022 wieder normal statt. So wird es auch 2023 wieder sein. Bild: Peter Schütz

Dort begeben sich die Jugendgruppen, verteilt auf Obersulz, Mittelsulz und Bütz, ab 10 Uhr in den Wald, küren dort den jeweiligen «Sprützlig» und beginnen mit dessen Einkleidung mit Laub und Ästen.

Am Nachmittag des Pfingstsonntags, ab 15 Uhr, können Interessierte die «Pfingstsprützlige» sowie ihre Begleiterinnen und Begleiter während ihres Zugs von Brunnen zu Brunnen in den Ortsteilen in Aktion erleben. Gegen 16 Uhr versammeln sich die drei Züge dann auf dem Turnhallenplatz, wo es traditionell nass zu und her gehen wird.

Jugendverein stemmt die Festwirtschaft wieder selbst

Nach der coronabedingten Absage der Brauchtumsanlässe, 2020 in beiden Gemeinden und in Gansingen auch 2021, gab es schon vergangenes Jahr die langersehnte Rückkehr zu wieder normalen Verhältnissen.

Normal wird es in Sulz auch jetzt wieder sein: Denn nachdem der Barbetrieb 2022 aus organisatorischen Gründen fremdvergeben war, stemmt nun der Jugendverein die komplette Festwirtschaft wieder selbst. «Das ist schon eine gute Einnahmequelle für uns, aber reich wird man nicht damit», sagt Vereinspräsident Joel Weiss.

Und noch etwas Spezielles will das OK unter Präsident Yannis Deiss den Besucherinnen und Besuchern nach Möglichkeit bieten: ein Public Viewing vom Spiel um den dritten Platz bei der Eishockey-WM, wobei noch nicht ganz klar ist, ob das klappt.