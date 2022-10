Gansingen «Wir brauchen diese Investition»: Neues Schulhaus ist für Gemeinde existenziell – treibt aber auch den Steuerfuss nach oben In zwei Wochen entscheidet der Souverän über einen 8,7-Millionen-Kredit für den Bau eines neuen Schulhauses in Gansingen. Für Gemeindeammann Mario Hüsler ist klar: Ein Ja zu Gansingen geht mit einem Ja zum Neubau einher.

Die Informationsveranstaltung zum neuen Schulhaus war gut besucht. Die Baupläne wurden interessiert studiert. Peter Schütz

Am 11. November entscheiden die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Gansingen über den Neubau eines Schulhauses. Die Projektkosten sind mit 8,7 Millionen Franken veranschlagt, aber laut Gemeindeammann Mario Hüsler «gut investiert». Denn, so Hüsler an der Informationsveranstaltung am Mittwochabend in der Mehrzweckhalle:

«Sagen wir Ja zu Gansingen, dann brauchen wir diese Investition. Wenn wir keine Schule mehr im Dorf haben, bin ich mir nicht sicher, ob wir die gleiche Attraktivität wie jetzt haben.»

Der Haken ist: «Die Pro-Kopf-Verschuldung wird steigen», stellte Mario Hüsler klar. Gansingen sei derzeit schuldenfrei, werde aber wegen der Neuinvestition nicht um eine Erhöhung des Steuerfusses von fünf Prozentpunkten auf 120 Prozent herumkommen. Hüsler sagte mit Blick auf das Ja der Gemeindeversammlung zum Projektierungskredit vor zwei Jahren: «Ich habe mehrfach erwähnt, dass dem Projektierungskredit nur zugestimmt werden soll, wenn man mit der Erhöhung des Steuerfusses einverstanden ist.»

Diskussionen über Lage und Bauweise

Die nachfolgende Diskussion drehte sich denn auch um ganz andere Themen – vor allem um die Lage des neuen Schulhauses und die Bauweise. Die Anwesenden nutzten die Informationsveranstaltung reichlich für Kritik, Fragen und Anregungen.

Ein Anliegen bezog sich auf die geringe Anzahl von Parkplätzen, «da muss man eine Lösung suchen», hiess es. Angeregt wurde zudem der Einbau eines Regenwassertanks, der in den Plänen der Architekten nicht enthalten war, sowie ein Solarpanel. Letzteres würde Kosten von rund 160’000 Franken verursachen, wodurch die Gesamtkosten auf 8,86 Millionen Franken steigen würden. Laut Mario Hüsler sollen die Vorschläge betrachtet und nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

Das neue Schulhaus soll aus drei Ebenen bestehen. Das Untergeschoss soll mit einer Aula für 200 Personen, mit Küche und Foyer für öffentliche Nutzungen ausgelegt werden, Erd- und Obergeschoss für den Schul- und Kindergartenbetrieb. Es enthält einen Lift, behindertengerechte Toiletten und wird mit einer Lüftungsanlage belüftet. Die Fassade besteht aus hellem Welleternit. Architekt Ralph Blättler erklärte:

«Wir haben versucht, alles einfach, nachhaltig und robust zu machen.»

Die Aufenthaltsräume seien vielfältig gestaltet, sagte er. Das Schulhaus biete Platz für über 100 Kinder, der Zugang zum Kindergarten sei eigenständig. Das Gebäude soll auf dem Niveau der Mehrzweckhalle entstehen. Da 2013 neue Schulmöbel gekauft worden sind, sollen diese auch weiterhin verwendet werden.

Altes Schulhaus soll rückgebaut werden

Das Kindergartenprovisorium und das derzeit genutzte, um 1940 gebaute Schulhaus nebenan sollen rückgebaut werden. Der Kindergartenbetrieb soll während der Bauzeit vorübergehend im alten Schulhaus im Dorf, wo schon das textile Werken stattfindet, weitergeführt werden. Apropos: Was mit diesem vielfältig genutzten, vor über 120 Jahren errichteten und seither mehrfach sanierten Gebäude passieren soll, wurde gefragt. Es heisse, es stehe zum Verkauf. Dies sei ein Gerücht, antwortete Vizeammann Urban Erdin, «es entbehrt jeder Grundlage». Und: «Das ist Mumpitz von A bis Z», so Erdin.

In den Kosten von 8,7 Millionen Franken für den Schulhausneubau ist der Neubau einer Holzschnitzelheizung in einem separaten Gebäude für 864’000 Franken enthalten. Die Heizung sei für die Mehrzweckhalle und das neue Schulhaus ausgelegt. Weitere Anschlüsse sind nicht mehr möglich, erklärte Urban Erdin. Gefragt nach der Kirchengemeinde, sagte er:

«Die Kirchengemeinde hat jetzt kein Interesse, sich an den Verbund anzuschliessen.»