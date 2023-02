Gansingen Vor dem Schul-Referendum: Am Urnensonntag geht ein Abstimmungskampf zu Ende, wie er hitziger kaum hätte sein können Schulhausneubau – Ja oder Nein. Darüber hat der Gansinger Souverän abzustimmen. Schon jetzt ist die Zahl der brieflich eingereichten Stimmabgaben hoch. Der Gemeindeammann rechnet damit, dass es am Ende bis zu 70 Prozent Stimmbeteiligung geben könnte. Er selbst ist im Vorfeld auch als Flugblattschreiber aufgetreten, wenn auch als Privatmann.

Nicht mehr lange, dann stimmen die Gansingerinnen und Gansinger an der Urne über das Referendum zum Schulhausneubau ab. Kommt der Gemeinderat durch, der für den Schulhausneubau plädiert und dafür den Kredit über 8,925 Millionen Franken verwenden will, den die Gmeind im November genehmigte? Oder obsiegt das Referendumskomitee, das den Schulhausneubau verhindern will und stattdessen eine Sanierung des bestehenden Schulhauses anstrebt?

Schon jetzt beträgt Stimmbeteiligung 45 Prozent

Wie ist die Stimmung im Dorf, kurz vor dem Millionen-Entscheid? Dass der Urnengang die Gansingerinnen und Gansinger mobilisiert, ist schon jetzt deutlich. Laut Rahel Amstutz, der stellvertretenden Gemeindeschreiberin von Gansingen, sind Stand Mittwochvormittag 360 brieflich eingereichte Stimmabgaben eingegangen. Das entspricht einer Stimmbeteiligung von 45 Prozent. Stimmberechtigt sind total 786 Gansingerinnen und Gansinger.

Sie können am Sonntag aber lediglich Ja oder Nein zum 8,925-Millionen-Kredit sagen. Wie es nach einem allfälligen Nein weiterginge, wäre offen. 45 Prozent aktuell: Gemeindeammann Mario Hüsler schätzt, dass es bis Sonntag nochmals deutlich mehr werden, auch ohne zusätzliche Mobilisierung durch parallele kantonale oder eidgenössische Abstimmungen. Hüsler sagt:

«Ich rechne mit 60 bis 70 Prozent Stimmbeteiligung. Ich hoffe, dass der Entscheid möglichst breit abgestützt ist.»

Hüsler hat die vergangenen Wochen als aussergewöhnlich in Erinnerung. Die Mobilisierung beider Lager sei mit vier Flugblättern an die Gansinger Haushaltungen enorm gewesen. Er selbst hat auch eines verfasst und per Post verschicken lassen – «persönlich und privat» als Mario Hüsler verfasst, nicht als Gemeindeammann.

Aussergewöhnlich? «Ja», räumt Hüsler ein, aber das Projekt Schulhausneubau sei für das Dorf ja auch aussergewöhnlich, argumentiert er. Jetzt aber habe er den Eindruck, dass die Stimmberechtigten dem Sonntag entgegenfiebern und froh darüber sind, dass der Tag der Abstimmung kommt. Die Meinungen seien gemacht. Hüsler sagt:

«Ich bin vorsichtig optimistisch, dass der Souverän Ja zu den 8,925 Millionen Franken sagt.»

Prognosen bezüglich des Abstimmungsergebnisses will vom Referendumskomitee, das auch schon Austritte verzeichnet, indes niemand abgeben. Mine Frei, eine der Referendumsinitiantinnen, sagt, sie könne zur aktuellen Stimmung im Dorf nichts sagen. Sie sei beruflich zu stark beansprucht gewesen, um sie mitzuverfolgen.

Ein Gansinger, der nicht dem Referendumskomitee angehört und auch namentlich nicht erwähnt werden möchte, hat den Eindruck, dass vor allem das Pro-Kredit-Lager den Abstimmungskampf in den vergangenen Wochen dominiert habe – mit Flugblättern und Leserbriefen in Regionalzeitungen.

Teils seien Pro-Kredit-Flugblätter, vergrössert und damit gut lesbar, auf Tafeln montiert in privaten Gärten aufgestellt worden, sagt die Person. Und findet es «mutig», dass das Referendum zum Schulhausneubau in Gansingen überhaupt ergriffen worden ist.