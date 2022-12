Am Freitagnachmittag verlor eine Fahrerin in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam rechts von der Strasse ab, kollidierte mit einer Böschung und wurde auf die andere Strassenseite geschleudert. Dort kam das Fahrzeug zum Stillstand. Es wurde niemand verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.