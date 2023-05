Die Schweizer Meisterinnen und Meister im Rad-Zeitfahren werden wie vorgesehen am 22. Juni ermittelt – aber nicht wie vorgesehen zwischen Gossau und Meilen, sondern in Gansingen. Grund für die Verschiebung in den Aargau ist eine fehlende Durchfahrtsbewilligung. In der Velohochburg Gansingen ist die Freude derweil gross.