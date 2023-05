Gansingen Zwei Sitze, drei Kandidierende: Bei der die Ersatzwahl haben die Gansingerinnen und Gansinger die Entscheidung Gemeindeammann Mario Hüsler und Gemeinderat Severin Senn demissionieren per Ende Jahr. Sandra Caluori, Hanspeter Cuel und Michel Steiner wollen für die beiden in die Exekutive nachrücken. Die drei haben innert der Frist ihre Kandidaturen angekündigt. Wer macht das Rennen am 18. Juni? Und wer wird neuer Ammann der Gemeinde?

Im Gansinger Gemeinderat demissionieren Gemeindeammann Mario Hüsler (links) und Severin Senn (Zweiter von rechts). Bild: zvg

Am 18. Juni haben es die Gansingerinnen und Gansinger in der Hand – bei der Ersatzwahl von zwei Mitgliedern des Gemeinderates und der Wahl des Gemeindeammanns für den Rest der Amtsperiode 2022/2025.

Bis am Freitag, 5. Mai, konnten Wahlvorschläge für die Ersatzwahlen eingereicht werden. Drei Bewerbungen sind innert dieser Frist eingetroffen. Die drei Kandidierenden heissen Sandra Caluori, Hanspeter Cuel und Michel Steiner. Es gehen also drei ins Rennen um die Nachfolge von Gemeindeammann Mario Hüsler und Gemeinderat Severin Senn, die per Ende Jahr demissionieren.

Mit Thomas Szabo (Die Mitte) ging ein Wahlvorschlag für den Posten des Gemeindeammanns ein. Szabo wurde erst bei den Gesamterneuerungswahlen am 26. September 2021 in die Gansinger Exekutive gewählt.

Es könnten auch andere Gemeindeammann werden, sofern sie bereits Mitglied des Gemeinderats sind oder bei der Ersatzwahl am 18. Juni mit dem absoluten Mehr der Stimmen hineingewählt werden. Wenn am 18. Juni die Neubesetzung der beiden freien Sitze nicht gelingt, ist für einen allfälligen zweiten Wahlgang der 22. Oktober anberaumt.

Hanspeter Cuel trat schon einmal 2021 an

Zwei Sitze, drei Kandidierende: In Gansingen bahnt sich also eine Kampfwahl an. Schon einmal angetreten, aber nicht gewählt – 2021 bei den Gesamterneuerungswahlen – ist Cuel, 67 Jahre alt und Unternehmensberater von Beruf. Seit vier Jahren in Gansingen wohnhaft, findet er es jetzt an der Zeit für ein politisches Engagement in der Dorfregierung.

Und war er vor zwei Jahren als Parteiloser ins Rennen gegangen, macht er das jetzt mit dem SVP-Ticket. Dass der Schulhausneubau kommt, ist beschlossene Sache. «Aber bei der Umsetzung ist noch vieles offen», sagt Cuel – für ihn ein Feld in der Dorfpolitik, sollte ihm am 18. Juni der Einzug in den Gemeinderat gelingen.

«Eine funktionierende Schule im Dorf ist sehr viel wert», sagt auch Michel Steiner, 58 Jahre alt, beruflich selbstständig in der Baubranche, parteilos, aber «liberal unterwegs», wie er sagt. Er wohnt seit 2004 im Dorf. «Man kennt mich in Gansingen», sagt er. Er findet, dass es im Dorf zu wenige Handwerksbetriebe gebe.

Aufgefallen sei ihm das beim Wiederaufbau des Privathauses nach einem Brand. «Der Allgemeinheit einen Dienst zu erweisen», nennt er als Motivation zur Kandidatur. Zuvor habe ihm beruflich und durch anderes Engagement die Zeit dafür gefehlt. Jetzt, als Selbstständiger, habe er sie.

Caluori ist Leiterin des Mittagstischs in der Gemeinde

Sandra Caluori, 43 Jahre alt, seit zehn Jahren in Gansingen zuhause und parteilos, sagt, sie wolle als Gemeinderätin auch für Familien aktiv sein. Die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern im Alter von acht und zwölf Jahren ist Leiterin des Mittagstischs in der Gemeinde und in mehreren örtlichen Vereinen aktiv. «Ich habe schon einmal mit der Kandidatur geliebäugelt, aber damals waren die Kinder noch zu klein», sagt sie. Generell finde sie den Zusammenhalt im Dorf gut. Die Tagesstrukturen, gerade für Neuzuzüger, könnten aber besser sein.