Gansingen Eine Reha für Pferde, ein Theater als Film und ein heisser Abstimmungskampf: Die Dorfchronik erzählt viele Geschichten Nach beinahe zwei Jahren voller Auflagen, Unsicherheit und Einschränkungen war 2022 das erste weitgehend pandemiebefreite Jahr – und das zeigt sich auch in der eben erschienen Gansinger Dorfchronik: Diese dokumentiert das kulturelle, gesellschaftliche und politische Geschehen auf 75 bunten Seiten.

Die Gemeinde Gansingen vom Cheisacherturm aus. Bild: Emanuel Per Freudiger

Nach dem letztjährigen 40-Jahre-Jubiläum der Gansinger Dorfchronik darf in jener von 2022 etwas ganz anderes gefeiert werden: Nämlich die Wiederaufnahme des gesellschaftlichen Lebens nach beinahe zwei Jahren pandemiebedingter Enthaltsamkeit.

Während etwa die Generalversammlung der Musikgesellschaft im Januar noch per Videokonferenz stattfand, konnte der Probebetrieb kurz darauf wieder voll anlaufen. Der Theaterverein präsentierte statt eines Theaters zwar einen selbst produzierten Film, zeigte diesen aber bei einem geselligen Open-Air-Wochenende im Sommer. Auf der sportlichen Seite konnte der Turnverein Ende Februar wieder einmal ins Skiweekend reisen und in Stoos die Pisten unsicher machen.

Die Dorfchronik gibt Einblicke in die Produktion des im Jahre 2022 durch den Theaterverein gedrehten Filmes «Glückliche Zeiten». Bild: Moritz Essling/Aargauer Zeitung

Ein spannender Abstimmungskampf

Die erste Gemeindeversammlung im Jahre 2022 fand bei sommerlicher Hitze am 20. Mai statt. Sämtliche Traktanden wurden von den anwesenden Stimmberechtigten gutgeheissen und die Versammlung konnte zügig geschlossen werden. Knapp sechs Monate später, am 11. November, bot der zur Abstimmung stehende Neubau des Schulhauses weit mehr Diskussionsstoff. Letztlich stimmten die Anwesenden dem Neubau aber klar zu – nach einem Referendum wurde dieser Entscheid vor wenigen Tagen an der Urne bestätigt.

Auf menschlicher Ebene durfte sich das Dorf über drei Trauungen, sieben Geburten und sieben Dienstjubiläen freuen. Auch ein Sakristanenwechsel fand statt: So gaben Olivia Boutellier und ihr Mann Urs ihre Ämter an Karin und Fabian Schwarb weiter. Der Einwohnerbestand ist im Vergleich zum Vorjahr um 40 Personen gestiegen, zehn Jungbürgerinnen und Jungbürger wurden neu aufgenommen.

Zahlreiche Sanierungen und Umbauten

Auch infrastrukturell hat sich 2022 einiges getan, wie die Chronik dokumentiert. Von neuen Sitzbänken vor der Kirche, über erneuerte Sitzbänke im ganzen Dorf, bis hin zum beinahe vollständigen äusserlichen Umbau des alten Pfarrhauses – Gansingen hat im vergangenen Jahr so manchen Wandel mitgemacht. Umso erfreulicher ist entsprechend der reibungslose Ablauf sämtlicher Vorhaben.

Auch die Pferde-Reha Laubberg reiht sich in die baulichen Neuheiten im und um den Ort ein. Ursprünglich als Kinderreitschule Zürich in Albisrieden ZH beheimatet, entschied sich die Geschäftsführerin Nicole Bollier mit Unterstützung ihres Mannes für die Umwandlung zur Pferde-Reha und den Umzug in ländlichere Gefilde.

Ihre Wahl dafür fiel auf die Liegenschaft auf dem Laubberg. Im August 2022 wurde der Betrieb feierlich eröffnet, im selben Monat bereits Kundenpferde angenommen. Gansingen ist somit auch um ein Unternehmen reicher.