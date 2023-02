Integration Wohler Primarlehrerin mit 80 Prozent Fremdsprachigen in der Klasse: «Neun von zehn Fragen betreffen das Sprachverständnis»

In Anna Linds Klasse in Wohlen sprechen 17 von 21 Kindern Deutsch als Zweitsprache. In Reitnau sind es 16 Schülerinnen und Schüler – in der ganzen Primarschule. Was bedeuten diese unterschiedlichen Ausgangslagen im Alltag?