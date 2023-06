Gansingen Der neue Ammann startet mit einem Glanzresultat – steht aber auch vor Herausforderungen Thomas Szabo wurde am Wochenende zum Nachfolger des langjährigen Gansinger Ammanns Mario Hüsler gewählt – und das mit satten 403 von 440 Stimmen. Das Glanzresultat freut Szabo. Er weiss aber auch: Der Start als neuer Ammann mit zwei neuen Gemeinderatsmitgliedern wird eine Herausforderung.

Thomas Szabo ist ab 2024 Ammann von Gansingen. Bild: zvg/Aargauer Zeitung

Es ist ein Glanzresultat. Am Sonntag wurde Thomas Szabo mit satten 403 von 440 Stimmen zum neuen Gemeindeammann von Gansingen und damit zum Nachfolger des abtretenden Mario Hüsler gewählt. Er erreichte damit einen Stimmenanteil von fast 92 Prozent und übertraf das absolute Mehr von 221 Stimmen mehr als deutlich.

«Ich bin mega froh über dieses Resultat», sagt der künftige Ammann. Es gehe ihm bei seinem Amt im Gemeinderat stets um das Wohl der Menschen und des Dorfs. Szabo wertet die Deutlichkeit seines Wahlresultats deshalb nun auch als «Zeichen des Vertrauens» vonseiten der Bevölkerung. «Dafür bin ich dankbar.»

Das Ammannamt bringt einen Mehraufwand

Im September 2021 war Szabo in den Gemeinderat gewählt worden. Mit 375 Stimmen setzte er sich auch dort deutlich gegen zwei Mitbewerber durch. Dereinst Ammann zu werden, sei damals aber nicht sein Ziel gewesen. «Den Entscheid, als Ammann zu kandidieren, habe ich in den vergangenen Monaten auch in Absprache mit anderen Mitgliedern des Gemeinderats gefällt», sagt Szabo.

Mit dem abtretenden Ammann Mario Hüsler habe er bereits über die kommenden Monate bis zur Amtsübergabe Ende Jahr gesprochen. Bei grösseren und wichtigen Geschäften wird Hüsler seinen Nachfolger demnach nach und nach einarbeiten. Ohnehin, sagt Szabo, herrsche im Gansinger Gemeinderat eine offene Kommunikationskultur. «Die Mitglieder bearbeiten ihre Ressorts, aber es gibt einen regen Austausch und man unterstützt sich auch gegenseitig», sagt Szabo.

Die Aufgaben des Ammanns werden ihn also kaum überraschen. Er weiss denn auch, dass mit dem neuen Amt auch ein gewisser Mehraufwand auf ihn zukommen wird – und hat daher schon reagiert: Mit seinem Arbeitgeber hat er bereits die Möglichkeiten besprochen, das Pensum bei Bedarf zu reduzieren. «Ich bin sehr dankbar, dass mein Arbeitgeber dafür Verständnis aufbringt», sagt Szabo.

Viel Neues im Gemeinderat

Von grosser Bedeutung sind für Thomas Szabo hinsichtlich seines neuen Amts auch die anderen Wahlresultate vom Wochenende. Um die beiden frei werdenden Sitze von Hüsler und Gemeinderat Severin Senn – auch er tritt auf Ende Jahr zurück – hatten sich mit Michel Steiner, Sandra Caluori und Hans-Peter Cuel gleich drei Kandidierende beworben.

Letztlich war es auch hier eine klare Angelegenheit: Gewählt wurden am Sonntag im ersten Wahlgang Michel Steiner mit 394 Stimmen sowie Sandra Caluori mit 242 Stimmen. «Das bringt uns natürlich die bestmögliche Ausgangslage – dass wir mit einem vollzähligen Gemeinderat starten dürfen», sagt Szabo.

Der Neustart mit zwei neuen Gemeinderatsmitgliedern und einem neuen Ammann werde auch so eine Herausforderung, glaubt Szabo. Deshalb ist er einerseits froh, auf «die grossartige Unterstützung einer eingespielten und kompetenten Verwaltung zählen» zu können, andererseits auch auf eine gute Zusammenarbeit im Gemeinderat. «Ein gutes kollegiales Verhältnis ist mir ein grosses Anliegen. Ich bin überzeugt, dass wir die Herausforderung meistern werden», sagt er.