Gansingen Sanierung oder Neubau? Das sind die Argumente zum Schulhaus Am 26. Februar entscheidet der Gansinger Souverän an der Urne über die Zukunft der Primarschule. Der Gemeinderat steht klar hinter einem Neubau für fast neun Millionen Franken. Das Referendumskomitee hingegen lehnt diesen unter anderem wegen finanzieller Risiken ab. Wir nennen die wichtigsten Argumente beider Seiten.

Die Gemeinde veranstaltet vor der Gemeindeversammlung einen Infoanlass, der auf breites Interesse stiess. psc (27. Oktober 2022)

Es ist für die Gemeinde Gansingen die wohl gewichtigste Abstimmung seit Jahren: Am 26. Februar entscheidet der Souverän an der Urne über einen Kredit in Höhe von 8,925 Millionen Franken für den Bau eines neuen Schulhauses. Die «Gmeind» am 11. November hatte den entsprechenden Kredit nach längerer Diskussion mit 142 Ja- zu 47 Nein-Stimmen genehmigt. Zur Abstimmung kommt es, weil dagegen mit 153 Unterschriften das Referendum ergriffen wurde.

Um den Schulhausneubau zu stemmen, hatte die Gemeindeversammlung mit dem Budget 2023 eine Steuerfusserhöhung von fünf Prozentpunkten bewilligt. Da gegen diese kein Referendum ergriffen wurde, bleibt der Steuerfuss von 120 Prozent für 2023 bestehen – auch, wenn der Kredit für den Schulhausneubau an der Urne gekippt und das Schulhaus nicht gebaut würde.

Referendumskomitee will Komplettsanierung

Dafür – und eine Komplettsanierung des bestehenden Schulhauses – setzt sich das Referendumskomitee um Mine und Michael Frei ein. In der Botschaft zur Urnenabstimmung heisst es in der Argumentation seitens des Referendumskomitees: «Warum die Sanierung des Schulhauses nicht weiterverfolgt wurde, ist für den grössten Teil der Bevölkerung nicht nachvollziehbar.» So betragen die Kosten für eine Sanierung mit rund zwei Millionen Franken nur einen Bruchteil der Kosten für einen Neubau.

Der Gemeinderat dagegen steht hinter dem Neubauprojekt. Er argumentiert, dass sich die Anforderungen an Schulräumen seit 1943 – als das heutige Schulgebäude erbaut wurde – massgeblich verändert hätten. Als Beispiel führt der Gemeinderat etwa an: «Der Kanton empfiehlt heute eine Mindestgrösse von 75 Quadratmetern pro Zimmer. Die Zimmer des heutigen Schulhauses weisen 62 Quadratmeter auf.»

Zudem könne bei einem Festhalten am alten Schulhaus die Integration des Kindergartens und des textilen Werkens nur durch einen Anbau realisiert werden. Und für Betreuungsangebote würden nach wie vor die notwendigen Räumlichkeiten fehlen.

Die bestehende Schule hat bereits 80 Jahre auf dem Buckel. dka (3. November 2018)

Das Referendumskomitee bemängelt wiederum, dass der im Neubauprojekt geplante Kindergarten nicht mit der geplanten Grösse der Schule aufeinander abgestimmt sei. So müsse der im Neubauprojekt geplante zweijährige Kindergarten 30 Kinder aufnehmen, um die als Ziel gesetzte Schülerzahl aufrechtzuerhalten. So viele Kinder könne er aber aufgrund der Grösse gar nicht aufnehmen.

Alleingang ist nicht teurer als gemeinsame Schule

Auch in finanzieller Hinsicht bereitet das Projekt den Gegnerinnen und Gegnern Bauschmerzen. Sie führen hier etwa das gestiegene Preisniveau durch die Pandemie und den Ukraine-Konflikt an und argumentieren: «Da das Projekt über keine Preisgarantie verfügt, bedeutet dies, dass die Erstellungskosten durchaus bei elf Millionen Franken liegen können.»

Der Gemeinderat entgegnet hier, dass der Kostenvoranschlag im September 2022 detailliert berechnet worden und die Teuerung hier bereits zum Teil enthalten gewesen sei.

Die Neubaugegner verweisen weiter darauf, dass ein Schulhausneubau keine Garantie dafür sei, dass es zu keiner künftigen Schulauslagerung in einer Nachbargemeinde kommen könne. Denn letztendlich entscheide der Kanton darüber. Der Gemeinderat entgegnet: «Eine gemeinsame Schule zu bauen, kommt mindestens gleich teuer wie ein Alleingang.»

Denn die notwendige Infrastruktur für eine gemeinsame Schule inklusive Aussenanlagen im ganzen Mettauertal sei nicht vorhanden und müsste erst erstellt werden. Hingegen stehe einer Zusammenarbeit auf organisatorischer Ebene – die Schulleitung von Gansingen und Mettauertal wird bereits zusammen geführt – nichts im Weg.