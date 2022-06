Fussball «Das ist für viele das Highlight der Karriere»: So bereitet sich der FC Möhlin auf den Basler Cupfinal vor Der FC Möhlin-Riburg/ACLI steht zum ersten Mal seit über 50 Jahren wieder im Final des Basler Cups. Die Euphorie im Verein ist riesig: Es wurden sogar extra Mottoshirts gedruckt. Die Spieler bereiten sich derweil minutiös auf das grosse Spiel vor – im Wissen, dass bei einem Sieg vielleicht noch ein viel grösseres Spiel folgen könnte.

Nach dem Sieg gegen die zweite Mannschaft der Black Stars im Halbfinal Anfang Mai feiert das Team den Finaleinzug – nun steht das Finale an. zvg

Der Samstag wird ein historischer Tag für den FC Möhlin-Riburg/ACLI. Zum ersten Mal seit 56 Jahren steht die erste Mannschaft des Klubs im Final des Basler Cups. Auf der Sportanlage Fiechten in Reinach (BL) trifft das Team um 18 Uhr auf den FC Allschwil. «Das Final eines regionalen Cups ist etwas vom Grössten, was ein Amateurfussballer erleben kann», sagt Patrizio Merz, Vorstandsmitglied beim FCM und seit vielen Jahren eine Teamstütze in der ersten Mannschaft.

Entsprechend gross ist die Vorfreude wenige Tage vor dem grossen Event. Finalerfahrung hat bei den Möhlinern neben Trainer Dominik Müller mit Routinier Kevin Haugg nur ein Spieler. Merz sagt:

«Das wird für viele wohl das Highlight der Karriere – und für den ganzen Verein ein Riesenerlebnis.»

Das sei bereits zu spüren: Die zweite Mannschaft und viele Spielerinnen und Spieler von den Juniorinnen bis zu den Senioren werden nach Reinach reisen, um das «Eins» dort lautstark zu unterstützen. «Diese Kulisse wird bestimmt einmalig», freut sich Merz.

Cupfinaltage – das Programm Am Wochenende vom Freitag, 17., bis Sonntag, 19. Juni, werden auf der Sportanlage Fiechten in Reinach in neun Kategorien die Sieger des «Nepple Basler Cup 2021/2022» ausgespielt. Neben dem FC Möhlin-Riburg/ACLI spielt noch eine zweite Fricktaler Mannschaft um einen Titel: der FC Rheinfelden 1909 bei den Senioren 30+. Folgende Finalpaarungen stehen auf dem Programm: Freitag, 17. Juni 2022 19 Uhr Senioren 30+ SV Muttenz – FC Rheinfelden 1909

19 Uhr Senioren 40+ FC Dardania – FC Black Stars Samstag, 18. Juni 2022 11 Uhr Junioren C SV Muttenz – FC Amicitia Riehen

13.15 Uhr Junioren B FC Black Stars – FC Concordia BS

15.30 Uhr Junioren A SV Muttenz – FC Oberwil

18 Uhr Herren FC Möhlin-Riburg/ACLI – FC Allschwil Sonntag, 19. Juni 2022 10.30 Uhr FF-15 FC Concordia BS – SV Sissach

12.30 Uhr FF-19 FC Concordia BS – SV Sissach

15.00 Frauen FC New Stars BS – FC Therwil

Der Klub hat ausserdem das Motto «Alli in blau an Cupfinal» ausgerufen und dazu extra blaue Cupfinal-Shirts drucken lassen. «Diverse T-Shirts sind schon verkauft», sagt Merz. «Sogar jemand, der am Samstag in den Ferien sein wird, hat sich ein T-Shirt geholt, um uns so aus der Ferne die Daumen zu drücken.»

Der Gegner ist wohl Favorit

Den Finalgegner kennt man dabei bereits bestens aus der 2.-Liga-Meisterschaft: Der FC Allschwil hat dort bis zum Schluss um den Aufstieg mitgespielt, musste sich aber letztlich mit Platz zwei begnügen. Möhlin klassierte sich derweil auf Platz neun. «Allschwil ist eine der spielstärksten Mannschaften der Liga und Favorit», sagt Merz. «Aber im Cup ist alles möglich.»

Die erste Mannschaft des FC Möhlin-Riburg/ACLI steht am 18. Juni im Final des Basler Cups. Zvg / Aargauer Zeitung

Die Vorbereitung jedenfalls stimmt: Die Mannschaft trainiert diese Woche extra zwei Mal in Gelterkinden, weil dort der gleiche Kunstrasen verlegt ist wie in Reinach. Kommt hinzu, dass die Möhliner mit einem guten Gefühl nach Reinach reisen und wissen, dass sie den Gegner schlagen können.

Kommt bald ein Topverein ins «Steinli»?

Der Zufall wollte es, dass die beiden Teams im letzten Meisterschaftsspiel der Saison aufeinandertrafen – wobei Möhlin gleich mit 4:1 gewann. Merz sagt:

«Nach eher schwachen Leistungen in den vergangenen Wochen haben wir da gezeigt, dass wir mit ihnen mithalten können, wenn wir parat sind.»

Und als wäre das nicht schon Motivation genug, gibt es da ja auch noch ein Zückerchen für den Sieger des Basler Cups: Er ist für die erste Runde des Schweizer Cups qualifiziert – und könnte da mit etwas Losglück einen der ganz Grossen im Schweizer Fussball empfangen. Auf den frischgebackenen Schweizer Meister FCZ etwa, den eben abgelösten Serienmeister YB oder den Lokalmatador FC Basel.

Alles theoretische Zukunftsmusik für den FCM: «Wir konzentrieren uns nur auf den Samstag. Was danach eventuell folgt, lassen wir einfach auf uns zukommen», sagt Merz, gibt aber lachend zu: «Der eine oder andere Spruch in diese Richtung ist in den vergangenen Tagen natürlich schon gefallen.» Träumen sei erlaubt.