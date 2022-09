Fussball Blau gegen Rot, Dorf gegen Stadt, Möhlin gegen Rheinfelden: Es ist Derbyzeit in der 2. Liga Am Samstag treffen auf dem Rheinfelder Schiffacker der FC Rheinfelden und der FC Möhlin-Riburg/ACLI aufeinander. Das Derby hat eine lange Tradition – auch wenn es in den vergangenen Jahren kaum einmal gespielt wurde. Entsprechend gross ist die Vorfreude in den beiden Vereinen.

Der FC Möhlin-Riburg/ACLI ist nach zwei Siegen, vier Unentschieden und einer Niederlage auf Platz acht klassiert. zvg

Blau gegen Rot, Dorf gegen Stadt, Möhlin gegen Rheinfelden: Es ist Derbyzeit in der 2. Liga. Am Samstag um 18 Uhr treffen auf dem Rheinfelder Schiffacker der FC Rheinfelden und der FC Möhlin-Riburg/ACLI aufeinander. Und das ist eben nicht irgendein Fussballspiel. «Nein, es ist definitiv etwas Aussergewöhnliches», sagt Dominik Tanner, Präsident des FC Rheinfelden, und fügt an:

«Dieses Derby hat es schon sehr lange nicht mehr gegeben – und schon gar nicht in dieser Liga.»

Die beiden Vereine spielten seit langer Zeit nicht in derselben Liga; erst waren die Rheinfelder stets oberklassig, seit mehreren Jahren nun die Möhliner. Nach dem Aufstieg des FC Rheinfelden im vergangenen Sommer aber ist es nun endlich wieder so weit.

Liebevolle Rivalität zwischen den Gemeinden

«Gerade für die älteren Vereinsmitglieder sind die Begegnungen mit dem FC Rheinfelden speziell», weiss Michel Geiger, Präsident des FC Möhlin-Riburg/ACLI. Es sind die Spiele, die in Erinnerung bleiben, in denen Helden geboren werden. Ähnlich tönt es in Rheinfelden, wo Dominik Tanner sagt: «Für die älteren Vereinsmitglieder ist es das Spiel schlechthin.»

Der FC Rheinfelden ist nach zwei Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen auf Platz neun klassiert. zvg

Woher diese besondere Verbindung zwischen den beiden Vereinen kommt, vermag niemand mehr genau sagen. Dominik Tanner erklärt:

«Vermutlich hat es auch gar nicht nur mit dem Fussball oder dem Sport an sich zu tun.»

Das Konkurrenzdenken zwischen den beiden Gemeinden geht tatsächlich tiefer und weit zurück. Hier die Stadt, da das (ehemalige) Bauerndorf. Heute pflegen die Nachbarn in manchen Dingen eher eine Art liebevolle Rivalität. In Möhlin beispielsweise vergeht kaum eine Fasnacht, ohne eine Spitze in Richtung des Nachbarn irgendwo in einer Schnitzelbank. Der Fussball war und ist da wohl einfach ein weiteres Ventil.

Allerdings betonen beide Präsidenten, dass die heutige Spielergeneration dies wohl weit entspannter sieht, als es andere vor ihnen taten. «Aber natürlich wird am Samstag jedem auf dem Platz bewusst sein, dass das ein Derby ist», sagen Tanner und Geiger unisono.

Ein neuer Lieblingsgegner

Wobei sich die Möhliner in den vergangenen Jahren ja eigentlich einen neuen Lieblingsgegner zugelegt haben: den FC Wallbach. Das liegt vor allem daran, dass die beiden Teams inzwischen seit mehreren Jahren in der 2. Liga spielen – und dass in Wallbach einige ehemalige Möhliner kicken. «Die beiden Mannschaften kennen sich also auch neben dem Feld ganz gut», sagt Geiger. Weshalb die Begegnungen der beiden Teams fast immer hochemotional verlaufen.

Das aber heisst natürlich nicht, dass man sich in Möhlin nicht auch mit Rheinfelden wieder eine Derbyzukunft vorstellen kann. Michel Geiger jedenfalls sagt:

«Es wäre gut für die Liga und die Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn diese Tradition wieder aufleben würde.»

Den Anfang können die Teams gleich am Samstag machen, wenn es endlich wieder heisst: Blau gegen Rot, Dorf gegen Stadt, Möhlin gegen Rheinfelden.