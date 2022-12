Fusionsgemeinde «Mein Wunsch ist, dass die Identität gewahrt wird»: Herznach und Ueken starten in gemeinsame Zukunft Nach vielen Jahren der Vorbereitungen ist es jetzt so weit: In wenigen Tagen startet die Fusionsgemeinde Herznach-Ueken. Persönlichkeiten aus den beiden Dörfern sagen, auf was sie sich freuen, wovor sie Respekt haben – und was sie sich vom Christkind für die neue Gemeinde wünschen würden.

Stephan Gemmet (rechts) freut sich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Ratskollegen und -kolleginnen. Geri Hirt / Aargauer Zeitung

Es sind nur noch wenige Tage bis Heiligabend – es ist die Zeit also, in der viele Kinder mit Eifer ihre Wunschzettel ans Christkind verfassen. Vielleicht findet das Christkind daneben aber noch Zeit für die Herznacher und Ueker Bevölkerung. Da steht schliesslich wenige Tage nach Weihnachten ein grosser Schritt an: Am 1. Januar nämlich startet Herznach-Ueken. Also, wie sehen sie aus, die Wünsche für die künftige Fusionsgemeinde?

Bei Stefan Gemmet, dem ersten Gemeindepräsidenten, ist es ein ideeller Wunsch – einer, der auch über das Leben in der Gemeinde hinausgeht. «Dass alte Geschichten, wenn diese nicht sonderlich positiv sind, im Archiv verstaut werden und positiv in die Zukunft geschaut wird», sagt er. Man sehe auf der ganzen Welt, wie oft alte Geschichten zu Krieg, Ungerechtigkeit und Leid führten. «Wir in der Schweiz sind ja besonders privilegiert und unsere Probleme relativieren sich doch sehr», so Gemmet.

«In dem Sinn wünsche ich mir nicht nur für die Fusionsgemeinde, sondern für uns alle, Toleranz und vor allem innere Zufriedenheit.»

Der Wunsch von Christoph Reimann, noch bis Ende Jahr Kommandant der Feuerwehr Herznach-Ueken, dreht sich um das Vereinsleben in den beiden Dörfern. «Ich hoffe, dass dieses durch die Fusion nicht verloren geht, sondern weiterhin so lebendig, vielseitig und aktiv bleibt wie bisher.» Die Feuerwehren der beiden Gemeinden haben bereits 1986 fusioniert.

Schulleiter Martin Fricker. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Neugierde und eine gemeinsame Identität

Im nächsten Sommer ist es dann auch für die Schule so weit: Die Schule Ueken-Herznach startet auf Beginn des Schuljahres 2023/24, an beiden Schulstandorten. «Die Fusion stellt für die beiden Schulstandorte eine tolle Möglichkeit dar, sich gemeinsam als lebendige Dorfschule weiterzuentwickeln und dabei den individuellen Charakter jedes Schulstandorts beibehalten zu können», sagt Schulleiter Martin Fricker. Sein Wunsch ans Christkind: «Dass die Menschen in Ueken und Herznach mit einer positiven Neugierde an die Fusion herangehen und vor allem die Chancen sehen und weniger die Herausforderungen.»

Thomas Treyer, bis 2021 Gemeindeammann von Herznach. Doris Acklin / Aargauer Zeitung

Auch die Kirchgemeinde teilen sich die Dörfer seit einiger Zeit: Die römisch-katholische Kirchgemeinde umfasst die Gemeinden Herznach, Ueken und Densbüren. «Wir wissen also, was ein Zusammenschluss bedeutet und dass er gut funktionieren kann – das wünsche ich mir nun auch auf politischer Ebene», sagt Diakon Andreas Wieland und fügt an:

«Herznach und Ueken haben eine gemeinsame Geschichte und ich hoffe, dass die Bevölkerung die vielen Gemeinsamkeiten neu entdecken kann.»

Ähnlich tönt es bei Thomas Treyer, als ehemaliger Gemeindeammann von Herznach einer der Väter der Fusion. «Ich wünsche mir, dass sich die Menschen in den beiden Ortsteilen so wohlfühlen wie bisher, aber auch zusammenfinden.» Die gemeinsame Identität steht auch bei Stefan Schraner, Präsident des Vereins Bergwerk-Herznach im Vordergrund. «Ich finde es wichtig, sich der eigenen Wurzeln bewusst zu sein und zu bleiben, aber ebenso, gemeinsam in die Zukunft zu blicken», sagt er.