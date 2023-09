FUSION Wie sollen Oberhof und Wölflinswil nach der Fusion heissen? Die Bevölkerung kann jetzt mitentscheiden Die Benkentalgemeinden Oberhof und Wölflinswil stecken mitten im Fusionsprozess. Dazu gehören auch ein gemeinsamer Name und ein gemeinsames Wappen. Jetzt soll die Bevölkerung entscheiden dürfen, wie die Fusionsgemeinde dereinst heissen und welches Wappen sie repräsentieren soll.

Ein Haus und zwei Tannen in Oberhof, ein roter Wolf in Wölflinswil. Die Wappen der beiden Benkentalgemeinden könnten unterschiedlicher nicht sein. Doch jetzt soll neben einem gemeinsamen Namen auch ein gemeinsames Wappen her, das die beiden Gemeinden repräsentieren soll. Die Fusion von Oberhof und Wölflinswil wird langsam konkret.

40 Arbeitsgruppen-Sitzungen hätten mittlerweile stattgefunden, sodass bei positiven Volksentscheiden und der Genehmigung vom Grossen Rat die Fusion auf den 1. Januar 2026 zustande kommen kann. Dies schreibt die AWB Comunova AG in einem Newsletter an die Einwohnerinnen und Einwohner von Oberhof und Wölflinswil. Das externe Beratungsunternehmen begleitet das Fusionsprojekt.

Wenn die Bevölkerung zustimmt und schliesslich der Grosse Rat sein Ja gibt, werden Oberhof (im Vordergrund) und Wölflinswil (hinten) auf den 1. Januar 2026 fusionieren. Bild: zvg

Die sieben Arbeitsgruppen, ausgenommen diejenigen zu den Themen Organisation und Finanzen, hätten ihre Arbeit abgeschlossen und die Rahmenbedingungen für die neue Gemeinde jeweils in einem Faktenblatt zusammengetragen, heisst es im Newsletter. Der nächste Schritt ist nun, sich auf einen Namen und ein Wappen für die neu zu schaffende Gemeinde zu einigen.

Dafür ziehen die Gemeinden die Bevölkerung bei. Die Einwohnerinnen und Einwohner wurden aufgerufen, ihre Ideen einzureichen. Auch der Heraldik-Fachmann Markus Reto Hefti aus Oberhofen hat mögliche Wappen ausgearbeitet. Die Arbeitsgruppe Organisation hat schlussendlich vier potenzielle Gemeindenamen und fünf Wappen ausgewählt. Zurzeit liegen die Vorschläge noch bei verschiedenen kantonalen und nationalen Ämtern, die für eine mögliche Verwendung ihr Einverständnis geben müssen.

Klare Vorgaben für einen Namen und ein Wappen

«Es gibt Leitlinien und klare Vorgaben, welche Farben und Farbkombinationen bei einem Wappen erlaubt sind. Das ist ziemlich technisch», sagt Martin Süess, Leiter der Gemeindeabteilung beim kantonalen Departement Volkswirtschaft und Inneres. Auch bei einem Namen schauten die Behörden genau, was konform sei und was nicht. «Die fusionierte Gemeinde dürfte sich beispielsweise nicht ‹Lugano› nennen, denn das gibt es ja schon», sagt er.

Die Prüfungsarbeit bei den Behörden dürfte in den nächsten Tagen abgeschlossen sein. «Unser Ziel ist es, dass die Bevölkerung die Unterlagen am 6. Oktober erhält», sagt Martina Schütz, stellvertretende Gemeindeschreiberin von Wölflinswil. Da noch nicht klar sei, was die Behörden zu den Vorschlägen meinten, sei auch noch ungewiss, wie viele Vorschläge der Bevölkerung zur Abstimmung vorgelegt werden können.

Viel liegt auch rein landschaftlich nicht mehr zwischen ihnen: eine Luftaufnahme von Oberhof und Wölflinswil. Bild: Gerry Thönen (17. 5. 2020)

Wenn Namen und Wappen festgelegt sind, sollen bis Ende 2023 der Fusionsvertrag und der Fusionsbericht vom Steuerungsausschuss verabschiedet werden und die kantonale Gemeindeabteilung soll ihre Vorprüfung durchführen.

Nach verschiedenen Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung anfangs 2024 soll durch die beiden Gemeindeversammlungen und mit einer Urnenabstimmung das Projekt so weitergeführt werden, dass bei positivem Ausgang der Grosse Rat entscheiden kann. Mitte 2025 würden die Behörden, also beispielsweise der neue Gemeinderat, gewählt werden, sodass der Start für die neue Gemeinde am 1. Januar 2026 möglich sein würde.