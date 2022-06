Fusion Radikaler Schritt: Grüne-Grossrätin will nur noch 2 statt 18 Gemeinden im oberen Fricktal Die beiden Gemeinden Oberhof und Wölflinswil prüfen eine Fusion. Das bringe wenig, sagt Grüne-Grossrätin Gertrud Häseli aus dem Nachbardorf Wittnau. Für sie ist klar: Es braucht Grossgemeinden. Ihre Vision 2 statt 18 Gemeinden im oberen, 3 statt 14 Kommunen im unteren Fricktal.

In Oberhof und Wölflinswil entscheiden die Stimmberechtigten, ob sie Fusionsabklärungen machen wollen. zvg

Bahnt sich nach Böztal und Herznach-Ueken die nächste Fusion im Fricktal an? Möglich, denn an der kommenden Gemeindeversammlung beantragen die Gemeinden Oberhof und Wölflinswil einen Bruttokredit von 69’500 Franken für das Projekt «Fusionsabklärungen». Dabei sollen in den nächsten 12 bis 18 Monaten die Rahmenbedingungen für eine Fusion abgeklärt werden. Ein allfälliger Fusionsentscheid folgt erst danach.

Die Projektorganisation sieht dabei eine Steuerung durch einen Ausschuss der beiden Gemeinderäte vor. «Wichtigster Teil in der Erarbeitungsphase sind die Arbeitsgruppen», schreiben die Gemeinderäte. Sie setzen sich aus interessierten Personen der Bevölkerung, Mitarbeitenden sowie Behörden- und Kommissionsmitgliedern der beiden Gemeinden zusammen.

Bereits einmal über einen Kredit abgestimmt

Es stellen sich zwei grundsätzliche Fragen: Sind die Stimmberechtigten im zweiten Anlauf bereit, in den Fusionsprozess einzusteigen? Denn bereits einmal, um die Jahrtausendwende, stimmten die Gemeinden über einen Kredit ab, um Fusionsabklärungen zu starten. Das Projekt schaffte damals aber schon diese erste Hürde nicht; beide Gemeinden lehnten den Kredit damals klar ab. Und die zweite Frage: Macht eine Fusion der beiden finanzschwachen Gemeinden Sinn?

Bei der ersten Frage sieht es so aus, dass in der Bevölkerung in den letzten 20 Jahren ein Umdenken stattgefunden hat. Denn in einer Bevölkerungsumfrage konnten sich 47 Prozent der Befragten eine Fusion mit einer Nachbargemeinde vorstellen, weitere 19 Prozent sprachen sich für eine regionale Lösung aus.

Grüne-Grossrätin Gertrud Häseli plädiert für eine Grossfusion: 2 statt 18 Gemeinden im oberen Fricktal. Thomas Wehrli

Die zweite Frage, jene nach dem Sinn also, ist schwieriger zu beantworten – und hängt vom jeweiligen (politischen) Standpunkt ab. Wenig abgewinnen kann einer solchen Kleinfusion Grüne-Grossrätin Gertrud Häseli, die in der Nachbargemeinde Wittnau wohnt. Dieses «Beschnuppern» nütze nichts, sagt sie. Denn:

«Zwei kleine und finanzschwache Partner ergeben noch keine starke Gemeinde.»

Eine Fusion muss für sie ganz anders gedacht und aufgegleist werden. «Mir schwebt ein Bezirk Laufenburg mit nur noch zwei Gemeinden vor», sagt sie, Frick und Laufenburg. Im unteren Fricktal wären es drei Gemeinden, gesamthaft also fünf.

Radikaler Schritt «ist sinnvoll»

5 statt 32 Gemeinden im Fricktal – ein radikaler Schritt. Ja, gibt Häseli zu, «aber der einzig sinnvolle und nachhaltige». So könnten die kommunalen Aufgaben effizienter und kostengünstiger erledigt werden, ist sie überzeugt.

Zudem führe die Reduktion zu mehr Finanzgerechtigkeit. «Der Steuerfuss würde sich dann in allen Gemeinden auf einem Mittelwert einpendeln.» Heute liege der Steuerfuss in Frick und Gipf-Oberfrick beispielsweise bei 99 Prozent, jener in Oberhof und Wittnau aber bei 125 Prozent. «Unter einem so hohen Steuerfuss leiden gerade die sozial Schwachen.»

Das Argument, dass mit solchen Grosskonstrukten der Dorfcharakter verloren geht, lässt Häseli nicht gelten.

«Die einzelnen Dörfer oder Dorfteile können auch unter einem gemeinsamen Dach ihren Charakter behalten.»

Häseli schwebt vor, dass man in diesen Grossgemeinden die Dörflichkeit jedes einzelnen Teiles ganz bewusst stärkt, etwa das Vereinsleben oder Anlässe wie die Natur- und Kulturwoche, die gerade in Oberhof und Wölflinswil stattgefunden hat.

Postleitzahlen unbedingt beibehalten

Klar ist für sie denn auch: «Alles, was Identität stiftet, muss auch in einer Grossgemeinde bleiben.» Dazu zählt sie auch die Dorfnamen oder, mit Blick auf den Knatsch auf dem Bözberg, die Postleitzahlen.

Eine regionale Lösung hält Häseli auch dann noch für möglich, sollten Oberhof und Wölflinswil fusionieren. «Es verzögert allerdings eine grossräumigere Lösung», ist sie überzeugt, was sie bedauern würde.

Ein Bezirk mit nur noch zwei Gemeinden entspreche auch dem heutigen Lebensgefühl. «Wir bewegen uns schon längst in regionalen und nicht mehr in kommunalen Räumen», sagt sie. Nur regional könne man auch viele anstehende Probleme lösen, etwa das Verkehrsproblem rund um Frick oder die palliative Versorgung im oberen Fricktal. Sie ist überzeugt:

«Wirklich vorwärtskommen wir nur, wenn wir eine Gemeinde respektive ein Handlungsraum sind.»