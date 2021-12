Der Bachelor «Erkan hat das Herz am richtigen Fleck» – das sagt «Bachelor»-Kandidatin Fabienne nach ihrem Aus Die Rheinfelderin mischte die diesjährige Staffel der Schweizer Kult-Kuppelshow auf – erhielt am Montagabend aber keine Rose mehr von Bachelor Erkan. Warum sie darüber nicht wirklich traurig ist und wem sie nun den Sieg gönnt, erzählt Fabienne in der AZ.

Fabienne während eines Dates mit Bachelor Erkan. Screenshot: 3+

Bei der aktuellen Staffel der Schweizer Kult-Kuppelshow «Der Bachelor» auf dem Privatsender 3+ mischte auch eine Fricktalerin mit – und wie: Die Rheinfelderin Fabienne war dank pointierter Aussagen, leicht bekleideter Auftritten, wilder Knutschereien und natürlich einiger Streitereien mit Konkurrentinnen eine der präsentesten unter den diesjährigen Bewerberinnen.

Fabienne kam weit, nämlich bis in die Runde der letzten sechs – am Montagabend aber erhielt sie im portugiesischen Madeira keine Rose mehr von Bachelor Erkan und war somit im Kampf um dessen Herz ausgeschieden.

Nach der Aufzeichnung folgte die Aussprache

Mit ihrem Aus kann Fabienne gut umgehen, wie sie im Gespräch mit der AZ erzählt. So sagt sie unter anderem: «Auch wenn ich viel Positives erlebt habe, war ich froh, dass ich nach Hause gehen durfte.» Denn:

«Mit der Zeit habe ich einfach auch gemerkt, dass Erkan nicht an meine Seite passt.»

Insbesondere sei ihr das bewusst geworden, als der Bachelor bei ihrem ersten Einzeldate so unsensibel reagiert habe, nachdem sie ihm von ihrer schwierigen Kindheit erzählt hatte. Sie fügt aber an: «Andere Medien haben nur geschrieben, was ich an Erkan kritisiert habe, und weggelassen, was ich Positives über ihn gesagt habe. So ist ein falscher Eindruck entstanden.»

Deswegen betont sie noch einmal, dass sie Erkan durchaus mag: «Ich glaube, dass er das Herz am richtigen Fleck hat.» Sie fügt aber an, dass sie nach ihrem Ausscheiden, bis auf eine Aussprache, keinen Kontakt mehr mit Erkan gehabt habe.

Angela ist ihre Favoritin

In der nächsten Folge (zu sehen montags ab 20.15 Uhr auf 3+) stehen die Halbfinals an. Dabei sind dann noch Angela, Geraldine, Lydia und Marina. Ausser Lydia würde Fabienne allen verbleibenden Kandidatinnen den Sieg gönnen. Lydia allerdings spiele ein falsches Spiel, so Fabienne.

«Hinter den Kameras mobbt sie die anderen Kandidatinnen, und vor der Kamera tut sie dann so, als ob sie die Arme wäre.»

So sei sie froh, dass in der Folge am Montag endlich auch ihre damaligen Mitstreiterinnen das Wort gegen Lydia erhoben hätten. Schon vor der Kamera gingen sich Lydia und Fabienne mehrmals an.

Und wer passt nach Fabienne am besten zum türkischstämmigen Bachelor? «Für mich ist das Angela. Insbesondere auch, weil sie schon in der Türkei gelebt hat.»

Sie wohnt neu mit einer Mitstreiterin zusammen

Sie habe durch die Sendung auch Freundschaften gewonnen, sagt Fabienne: «Ich stehe noch mit einigen Kandidatinnen in engem Kontakt.» Und: Mit einer pflegt sie sogar eine Wohngemeinschaft. Seit kurzem nämlich wohnt sie mit ihrer ehemaligen Mitstreiterin Cici zusammen, die schon in einer früheren Folge ihre Koffer packen musste.

Fabienne (links) wohnt seit kurzem mit Konkurrentin Cici zusammen. Hier unterhalten sie sich während der ersten Folge. Screenshot: 3+

Ihr Fazit zur «Bachelor»-Teilnahme? «Erst einmal habe ich genug vom ‹Bachelor›», sagt sie. An der Arbeit am Set und vor der Kamera aber hat sie Gefallen gefunden.

«Ich könnte mir aber vorstellen, bei anderen Reality-TV-Formaten mitzumachen.»

Und weiter: «Ich bin manchmal vielleicht etwas gutgläubig, aber ich habe nun mal eine positive Einstellung. Zum Glück habe ich meine Freunde, bei denen weiss ich, woran ich bin.»

In ihr Liebesleben ist ausserdem Ruhe eingekehrt: Seitdem sie aus Portugal zurückkam, hatte sie kein Date mehr. Sie sei derzeit nicht aktiv auf der Suche nach einem Partner, sagt Fabienne. Und wenn dann doch einer komme, sei ihr wichtig, dass dieser «mir mindestens ebenso viel zurückgibt, wie ihm zu geben bereit bin».