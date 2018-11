Ab heute Abend heisst es Manege frei für das Programm «Bravo bravissimo». Der älteste Zirkus der Schweiz kommt für das Saisonende in den Schachen nach Aarau. Noch acht Vorstellungen sind bis nächsten Sonntag auf dem Tourneeplan.

Seit 158 Jahren zieht die Familie Nock mit ihrem Zirkus durch die Schweiz. Die Leitung haben heute die Schwestern Franziska, Alexandra und Verena Nock in der siebten Generation. «Wir freuen uns auf Aarau und hoffen auf einen wunderschönen Saisonabschluss», sagt Verena Nock.

Artisten aus aller Welt

Mit dem Programm «Bravo, bravissimo» war der Circus Nock während den letzten acht Monaten in der ganzen Schweiz unterwegs. Premiere feierten sie in Frick, am 17. März. Das Programm konnte auch dieses Jahr das Publikum begeistern. «Jeden Abend nach der Vorstellung begeben wir uns ins Vorzelt. Dort hören wir, wie die Zuschauer fasziniert über die Nummern sprechen», erzählt Verena Nock. Artisten aus der ganzen Welt sind mit auf Tournee. «Wir bieten immer etwas Neues, auf höchstem Niveau», so Verena Nock.