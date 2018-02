Etwas später, im Dezember, hat auch Herznach seine Webseite erneuert. «Nach zehn Jahren ist das auch mal Zeit geworden», sagt Gemeindeschreiber Harry Wilhelm. Rund drei Monate habe es gedauert, bis die Inhalte abgefüllt und die Seite online gehen konnte. Auffällig an der Seite sind besonders die Details: Die Farben des Gemeindewappens, rot und grün, finden sich immer wieder in einzelnen Elementen und Überschriften. «Dies ist kein Zufall. Jede Layout-Entscheidung wurde bewusst in Absprache mit einem Informatik-Unternehmen getroffen», erklärt Wilhelm.

In Schupfart wurde die Erneuerung der Homepage immer wieder herausgezögert. «Zuletzt war sie schon so alt, dass man sie aus technischen Gründen gar nicht mehr hätte bewirtschaften können», sagt Gemeindeschreiberin Jacqueline Stöcklin. Von den Vereinen und Bewohnern habe man besonders wegen der verbesserten Übersichtlichkeit Lob bekommen. So sind sämtliche Reglemente, Merkblätter und Formulare nun alphabetisch und nach verschiedenen Bereichen geordnet.