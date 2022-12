Fricktaler Gastronomie «Das macht uns traurig»: Nach dem Brand hat der «Sternen» wieder geöffnet – doch der Wirt wartet noch auf den grossen Gästeschwung Der Elfinger «Sternen» ist seit drei Wochen wieder geöffnet. Doch gerade über Mittag gibt es manchmal kaum etwas zu tun. Im Herznacher «Löwen» fällt das erste Fazit durchwegs positiv aus – nur: Es fehlt bisher an Personal, um den Hotelbetrieb hochzufahren.

Alarico Masini (l.) und Salvatore Lo Iacono von Elfinger «Sternen» wünschen sich nach der Wiedereröffnung nach dem Brand wieder mehr Gäste. Bild: dka (23. August 2022)

Die Fricktaler Gastrolandschaft kam jüngst ordentlich in Bewegung. So eröffnete vor wenigen Tagen der «Adler» in Oberhof mit dem neuen Pächter Maher Hoteit wieder. Per 1. Juli schlugen Jacqueline Böschung und Daniel Senn im «Löwen» in Herznach «mit einer gehörigen Portion Respekt» als neues Wirtspaar auf. Und Im Böztaler Ortsteil Elfingen nahm der «Sternen» nach dem Brand am Nachbargebäude wieder den Betrieb auf.

Zwar ist «Sternen»-Wirt Salvatore Lo Iacono froh, dass er nach dem Brand, der die benachbarte Scheune in Schutt und Asche legte, wieder geöffnet hat, doch die Anlaufphase fiel durchwachsen aus. Lo Iacono sagt:

«Wir haben noch nicht wieder so viele Gäste wie vor dem Brand.»

Besonders über den Mittag gebe es manchmal für ihn und seinen Koch nicht viel zu tun. Dass ihn das ein wenig betrübt, verhehlt Lo Iacono nicht. «Wir sind ja eigentlich wieder bereit und würden uns freuen, die Gäste wieder willkommen zu heissen. Woran es denn genau liege, weshalb noch nicht so viele Gäste wiederkommen, wisse er nicht genau. «Vielleicht haben es einige noch nicht mitbekommen, dass wir wieder aufhaben», vermutet er.

Er hofft, dass er bald wieder so viele Gäste wie vor dem Brand begrüssen darf. Dabei setzt er auf eine neue Karte, «auf der bald auch Wildgerichte stehen».

Komplimente für das «Löwen»-Wirtspaar

Daniel Senn und Jacqueline Boschung sind seit 1. Juli die neuen Pächter des «Löwen» in Herznach und mit ihrem Start zufrieden. Bild: dka (28. Juni 2022)

Gänzlich anders tönt es bei dem Herznacher «Löwen»-Wirt Daniel Senn. Er zieht eine durchwegs positive Startbilanz. Aufgrund der Pandemie hatten er und Böschung beschlossen, den «Löwen» über den Sommer nicht zu schliessen. Diese Rechnung sei aufgegangen. «Wir hatten kontinuierlich Gäste über den Sommer.» Und auch danach, als andere Betriebe in der Region nach den Ferien wiedereröffneten, sei der Gästestrom nicht versiegt.

Mittlerweile, so sagt Senn, habe man schon einige Stammgäste gewonnen. Er sagt:

«Wir hörten oft von den Gästen, dass es gut war; und dass sie daher wieder kommen würden. Das sind für uns die schönsten Komplimente.»

Zudem belebten viele kleine Gruppen ­wie etwa Generalversammlungen, Klassentreffen oder Geburtstagsfeiern den Herznacher Gasthof. So fungiert der «Löwen» im Dorf ­auch weiter als Ort der geselligen Zusammenkunft.

Daneben nahmen sich Senn vor der Übernahme vor, die Auslastung der acht Hotelzimmer zu steigern. Mitunter sollten hierzu die Zimmer auf den einschlägigen Buchungsportalen geführt werden. «Doch dazu sind wir noch nicht gekommen», sagt Senn.

Neben dem regen Betrieb im Restaurant sei hier das fehlende Personal am Morgen – etwa für das Frühstück der Gäste der Grund gewesen. Doch kürzlich habe man zwei neue Mitarbeitende gefunden und könne so in einigen Wochen damit beginnen, das Marketing für die Hotelzimmer hochzufahren.

Zum Start ein voller ­Stammtisch

Wirt Maher Hoteit (rechts) und Koch Domenikos Tanyeli wollen mit guter Laune den «Adler» in Oberhof wieder zu einem Treffpunkt machen. Bild: dka (31. August 2022)

Erst am Freitag eröffnete Maher Hoteit mit dem «Adler» das einzige Restaurant im Dorf wieder. Hoteit berichtet über viele positive Rückmeldungen. Dies gilt auch für seine Spezialitäten aus seiner Heimat Libanon, die er neu neben der traditionellen Schweizer Küche anbieten wird.

Auch der Stammtisch, den der Vorpächter aus dem Gastraum gestellt hat, steht seit kurzem wieder im «Adler». Hoteit sagt:

«Über Sonntagmittag haben dort viele Kaffee oder ein, zwei Bier getrunken.»

Die Atmosphäre sei gut gewesen, so Hoteit, für den es «ruhig so weitergehen kann».