Fricktal Zwischen Durchreise und Dauerstellplatz: Campingplätze machen sich für die Saison bereit Der Beginn der Camping-Saison rückt näher. Die Betreiber im Fricktal ziehen wenige Woche vor dem Start der Saison eine durchmischte Bilanz. In Frick sieht es für Ostern bereits gut aus. In Möhlin gehen fast täglich Anfragen für Dauerstellplätze ein.

Fabian Benz und Roger Mösch (r.) freuen sich über eine steigende Nachfrage auf dem Fricker Campingplatz. Bild: Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Auch 2023 wird wieder viel gecampt werden, in diesem Punkt sind sich die Verantwortlichen der Plätze im Fricktal einig. Zudem reservieren wieder vermehrt ausländische Feriengäste, sowohl für Durchreisen als auch für längere Aufenthalte in der Region. Momentan sieht alles danach aus, als könne man an den grösstenteils der Coronapandemie zu verdankenden Erfolg der vergangenenen paar Jahre anknüpfen, ganz ohne Virus, dafür mit Deutschen und Holländern.

Ausgeglichene Verhältnisse auf dem Campingplatz Frick

In Frick hielten sich die Reservationen bis jetzt insgesamt zwar in Grenzen, für Ostern sähe es dafür aber schon sehr gut aus, so Betreiber Roger Mösch auf Anfrage. Für die Sommerferien sei dann definitiv noch Luft nach oben. Dies ist jedoch für die Betreiber kein Grund zur Panik, da der «Normalcamper» gemäss Möschs Einschätzung etwa einen Monat vorher reserviere.

Eine grosse Ausnahme stellen hier die zumeist ausländischen Urlauber auf Durchreise dar, welche sich teilweise noch am gleichen Tag telefonisch anmelden würden. Bei längerfristigen Anmeldungen halten sich Schweizer und ausländische Camper die Waage, was auch Guido Sutter vom Camping Waldesruh Wil-Mettauertal bestätigen kann. Im Mettauertal seien die Reservationen gar sehr gut angelaufen, so Sutter weiter.

Grosse Nachfrage nach Dauerstellplätzen

Alf Hesse vom «Camping und Freizeit Bachtalen» in Möhlin ist ebenfalls zufrieden. Neben den 50 Dauerstellplätzen bietet der Campingplatz mit 30 Stellplätzen für Wohnwagen und Wohnmobile sowie bis zu 30 Zeltplätzen genügend Platz für internationale Gäste.

Die Zahl der Reservationen liesse sich mit der letztjährigen vergleichen, berichtet der Unternehmer. Geradezu explodieren würde zudem die Nachfrage nach Dauerstellplätzen für Wohnwagen, fast täglich kämen Anfragen rein. Dabei handelt es sich Wohl um eine Folge des Camping- und Wohnmobilbooms während der Pandemie, welche offenbar zahlreiche Urlauber auf den Geschmack gebracht hat.

Auch hätten in Möhlin zu Saisonbeginn mehr Deutsche als Schweizer reserviert, teils nur auf der Durchreise, viele aber auch für einen längeren Zeitraum. Weiterhin werde Möhlin dieses Jahr eher von langfristig reservierenden Gästen besucht. So seien bereits viele Reservationen für Aufenthalte im Juli und August eingegangen.

Hält die Beliebtheit weiter an?

Nun bleibt nur die Frage, ob ein Jahr nach dem Ende aller Corona-Massnahmen und damit dem prophezeiten «Abebben der Camping-Welle» die Welle nun doch nicht abebbt, eventuell mit den Dauerstellplätzen als Gischt gar noch einmal in leicht veränderter Form anrollt. Dies wäre insofern interessant, als dass der langfristige Effekt von allen Beteiligten, inklusive der Platzbetreibern, unterschätzt worden wäre und ihnen nun aber ein bis drei Jahre später zugute käme.

Ebenso profitiert die gesamte Branche natürlich auch von klimabedingt wärmerem Wetter und damit der gesteigerten Attraktivität von Outdooraktivitäten.

Wer mit «Outdoor» nicht so viel anfangen kann, kann übrigens auch auf dem Campingplatz Waldesruh ein 36 Quadratmeter grosses Blockhaus mit Küche und Badezimmer beziehen. Dieses diente bis 2014 den Köhlern am Festplatz als Unterkunft. Diese Ausprägung des «Glamping», des neu aufkommenden glamourösen Campings, dürfte auch hier im Fricktal kein Einzelfall bleiben, sondern in Zukunft vermehrt relevant werden.