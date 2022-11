Fricktal Wunschbäume und Adventsfenster auf Instagram: Mit diesen Aktionen versüssen die Gemeinden die Vorweihnachtszeit In über zwei Dutzend Fricktaler Gemeinden gibt es in diesem Dezember liebevoll geschmückte Adventsfenster zu bestaunen. Neben diesem Klassiker führen gleich mehrere Gemeinden aber auch aussergewöhnliche Aktionen durch – von einem Quiz über das Dorf bis hin zu Kinderwünschen, die erfüllt werden.

Das Adventsfenster von Rita und Ernst Vasellari in Möhlin eröffnete 2017 den Blick in eine Backstube, wo gerade Guetzli gebacken werden. Nadine Böni (21. Dezember 2017)

Die Aufregung ist riesig bei Klein und manchmal auch Gross: Heute Donnerstag ist der 1. Dezember – und damit darf am Adventskalender das erste Türchen geöffnet werden. Dasselbe gilt für die Adventsfenster: In über zwei Dutzend Fricktaler Gemeinden gibt es diese Tradition. Daran beteiligen sich neben Privatpersonen auch Schulen, Kirchgemeinden, Gemeinden oder Vereine.

Jeden Tag öffnet so irgendwo im Dorf ein weihnachtlich oder winterlich geschmücktes Fenster, vielerorts laden die Gastgeber dabei auch noch zu einem Umtrunk ein. Und die präsentierten Fenster sind teils wahre Kunstwerke: Ob eine winterlich verschneite Landschaft, ein Ausflug in die Weihnachtsbackstube, ein Bummel über den Weihnachtsmarkt oder eine fahrende Modelleisenbahn – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Ein bisschen Weihnachten im Internet

Eine Weihnachtsaktion der etwas anderen Art gibt es dieses Jahr in Frick: Die Gemeinde führt den ersten «Fricker Online-Adventskalender» durch. «Genau wie beim physischen Adventskalender gibt es auch hier 24 Türchen, in welchen es spannende Inhalte zu entdecken gibt», schreibt die Gemeinde dazu.

Auf ihrem Kanal auf der Social-Media-Plattform Instagram wird die Gemeinde vom 1. bis 24. Dezember täglich einen kleinen Bildausschnitt von Frick hochladen, verbunden jeweils mit einem kleinen Quiz. Die Person, die das Dorf am besten kennt, erhält am Ende der Aktion ein Geschenk. Die Verlosung findet am 22. Dezember im Gemeindehaus bei Glühwein und Weihnachtsgebäck statt. Mitmachen können nur Einwohnerinnen und Einwohner von Frick.

Geschenke für armutsbetroffene Kinder

Auch in Böztal gibt es eine aussergewöhnliche Weihnachtsaktion: Zusammen mit dem Laternenweg im Ortsteil Hornussen wird ein Wunschbaum aufgestellt, damit Kinder aus Familien mit schmalem Geldbeutel einen Weihnachtswunsch erfüllt bekommen.

Das Ganze funktioniert einfach: Kinder bis zum Alter von 16 Jahren aus Familien, die Sozialhilfe beziehen oder sonst in finanziellen Schwierigkeiten stecken, konnten einen Wunschzettel ausfüllen. Die Wünsche werden – natürlich anonymisiert – als Kugeln am Wunschbaum am Laternenweg beim Tannenplatz aufgehängt.

Besucherinnen und Besucher können die Wunschkugeln abnehmen und die Wünsche erfüllen. Die Geschenke können beim Wunschbaum-Initiant Hanspeter Zrotz abgegeben werden, welcher sie an die Familien weitergibt.

Auch die Wunschbücher liegen wieder auf

Wünsche aufschreiben und darauf hoffen, dass sie in Erfüllung gehen – das können seit vielen Jahren auch die Magdenerinnen und Magdener. Auf der dortigen Gemeindeverwaltung liegt jeweils im Advent und bis in den Januar hinein ein Wunschbuch auf. So mancher Wunsch ist denn auch bereits erfüllt worden, so etwa vor einigen Jahren jener nach einer Weihnachtsbeleuchtung im Dorf.

Daniel Hollinger, Gemeindeammann von Zuzgen, mit dem Wunschbuch der Gemeinde. Nadine Böni

Auch in Zuzgen und Sisseln liegen über die Weihnachtstage traditionellerweise Wunschbücher auf – wobei darin natürlich nicht nur Wünsche, sondern auch andere Anliegen und Anregungen festgehalten werden können. Die Bücher liegen auch dieses Jahr ab dem 1. Dezember auf.