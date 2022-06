Fricktal Wölflinswil und Oberhof klären eine Fusion ab – den Prozess trägt auch Ammann und Fusionsskeptiker Roger Fricker (SVP) mit Die beiden Gemeinden Oberhof und Wölflinswil wollen in den nächsten zwei Jahren Vor- und Nachteile einer Fusion prüfen. Pikant dabei: Mit Roger Fricker (SVP) ist in Oberhof ein erklärter Fusionsgegner Ammann. Er sagt: «Meine Meinung habe ich nicht geändert, aber ich gehe ergebnisoffen an diesen Prozess.»

In den letzten zwölf Jahren gab es im oberen Fricktal fünf Fusionen.

Es ist Hochzeitswetter. Das gilt nicht nur für Paare, die sich derzeit landauf, landab das Jawort geben – das gilt auch für Gemeinden. Fusionen sind in, wie im Fricktal die Beispiele Böztal und Herznach-Ueken zeigen. Die Gemeinde Böztal ist auf dieses Jahr hin aus den Gemeinden Hornussen, Bözen, Effingen und Elfingen entstanden, Herznach und Ueken schliessen sich auf 2023 zusammen.

Zwar noch nicht Ja gesagt haben Wölflinswil und Oberhof, aber sie haben zumindest doch schon mal ein Auge aufeinander geworfen: Die beiden Gemeinden haben an ihren Versammlungen entschieden, dass sie in den nächsten Monaten zumindest einmal Vorabklärungen für eine mögliche Fusion treffen wollen. Und sie sagten beide recht deutlich Ja zu diesem ersten Schritt.

Fast die Hälfte war in Bevölkerungsumfrage für eine Fusion

Grund für die Abklärungen ist eine Bevölkerungsumfrage. In dieser konnten sich 47 Prozent der Befragten eine Fusion mit der Nachbargemeinde vorstellen, weitere 19 Prozent sprachen sich sogar für eine regionale Lösung aus.

Giuliano Sabato, Gemeindeammann von Wölflinswil. zvg

«Eine Fusion hat Vor- und Nachteile, gerade auch auf der emotionalen Ebene», sagt Giuliano Sabato, seit diesem Jahr Gemeindeammann von Wölflinswil. Es gehe nun darum, diese aufzuzeigen und so die Entscheidungsgrundlagen zu schaffen. Dafür nehmen sich die beiden Gemeinden rund zwei Jahre Zeit. Nach den Sommerferien starten die Arbeitsgruppen, bis in einem Jahr sollen ihre Ergebnisse vorliegen.

«Danach werden die Resultate konsolidiert und der Bevölkerung Anfang 2024 vorgestellt.»

Für Sabato ist entscheidend, dass die Bevölkerung diesen Prozess mitträgt, was sie auch tut. Er selber sieht aktuell keine Killerargumente, die gegen eine Fusion sprechen würden – beide Gemeinden haben ähnliche Strukturen und den gleich hohen Steuerfuss –, ist aber selber gespannt und ergebnisoffen, was die Abklärungen ergeben. «Es geht darum, die Standorte Oberhof und Wölflinswil zu stärken.» Sabato ist überzeugt: «Jeder Entscheid trägt dazu bei.»

Als die beiden Gemeinden vor exakt 20 Jahren bereits einmal über eine Fusion abgestimmt haben, war Sabato noch nicht in Wölflinswil. Sein Amtskollege aus Oberhof, Roger Fricker, dagegen schon – und er amtete schon damals als Ammann.

Fricker ist nicht zum Fusionsturbo mutiert

Wer den strammen SVP-Politiker kennt, der weiss: Von Fusionen hält der Postauto-Chauffeur – sagen wir es zurückhaltend: nicht eben viel. Er fährt den Gemeindebus lieber selber.

Liegen ihm dann also die Fusionsabklärungen quer über dem Solarplexus? Nein, sagt Fricker am Telefon und fügt an:

Roger Fricker, Gemeindeammann von Oberhof. Thomas Wehrli

«Es ist sinnvoll, dass man die Fusionsabklärungen trifft.»

Denn nur so bekomme man die Zahlen und Grundlagen, um faktenbasiert entscheiden zu können. Sonst könne man nur aus dem Bauch heraus diskutieren, «und das ist nicht hilfreich». Auch er sei «ergebnisoffen», sagt Fricker.

Heisst das, dass der ehemalige Grossrat nun zum Fusionsturbo mutiert? Fricker lacht. «Garantiert nicht. Meine Meinung ist seit Jahrzehnten die gleiche – und ich werde sie auch nicht ändern.» Fusionen steht er skeptisch gegenüber, «weil es immer Verlierer gibt – oder die Fusion wenig bringt».

Fricker schmunzelt. «Wenn Wölflinswil einen Steuerfuss von 80 Prozent hätte, dann sähe es vielleicht anders aus.» Hat die Nachbargemeinde aber nicht; beide Kommunen haben aktuell einen Steuerfuss von 125 Prozent. Sie gehören nicht zu den finanzstarken Gemeinden im Kanton.

Bislang immer Behördenmitglieder gefunden

Für Fricker gibt es – neben den Finanzen – einen Grund, der eine Fusion rechtfertigen würde: «Wenn keine Behördenmitglieder mehr gefunden werden.» Zwar habe man auch in Oberhof schon das eine oder andere Mal Mühe gehabt, Leute für den Gemeinderat oder für die Kommissionen zu finden.

«Im zweiten Anlauf hat es aber dann immer geklappt.»

Ob das angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung, in der das gemeinnützige Engagement zunehmend an Stellenwert einbüsst, auch in Zukunft gelingen wird, wird sich weisen. Ebenso, ob kleinere Gemeinden sich und ihre Infrastruktur auch in einigen Jahren noch finanzieren können.

Vision vom Zwei-Gemeinden-Bezirk

Wenn nicht, könnte auch die Vision eines Bezirks Laufenburg mit nur mehr zwei Gemeinden, Frick und Laufenburg, Auftrieb erhalten. Eine Verfechterin dieser Radikalvariante ist Grüne-Grossrätin Gertrud Häseli aus Wittnau. So könnten die kommunalen Aufgaben effizienter und kostengünstiger erledigt werden, sagt sie. Auch führe die Reduktion zu mehr Finanzgerechtigkeit, ist sie überzeugt.

«Der Steuerfuss würde sich dann in allen Gemeinden auf einem Mittelwert einpendeln.»

Oberhof als Ortsteil von Frick? Für Roger Fricker ist das schwer vorstellbar. «Frick ist einfach zu gross», sagt er, überlegt kurz, fügt dann an: «Wenn es je so weit kommen sollte, dann braucht es zwingend einen Einwohnerrat. Es kann nicht sein, dass in Frick für Oberhof entschieden wird.»

Für Giuliano Sabato geht es beim nun startenden Prozess gerade darum, die beiden Standorte Wölflinswil und Oberhof zu stärken. Einen weitergehenden Schritt sieht auch er aktuell nicht.

Zumindest etwas mehr kann Roger Fricker der Idee abgewinnen, dass die drei Talgemeinden Wittnau, Wölflinswil und Oberhof «in einigen Jahren» mit Gipf-Oberfrick fusionieren könnten. «Das würde uns finanztechnisch zumindest helfen», sagt er, verweist aber zugleich auf die gescheiterte Fusion im mittleren Fricktal: «Dort wollte schliesslich die Gemeinde, der es finanziell gut geht, nichts von der Fusion wissen.»

Stein lehnt Fusion mit Nachbargemeinden ab

Das war 2015. Die Steiner lehnten es im November an der Urne ab, mit Mumpf, Obermumpf und Schupfart zu fusionieren – und sie taten dies mit einem Nein-Anteil von 76,7 Prozent überaus deutlich. Die anderen drei Gemeinden sagten Ja, wenn auch mit mehr oder weniger Begeisterung. In Obermumpf lag der Ja-Anteil bei 55,7 Prozent, in Schupfart bei 63,6 und in Mumpf bei 78 Prozent.

Damit war das Konstrukt «Mittleres Fricktal» vom Tisch, ein Konstrukt, dem allerdings von Anfang an nicht nur aus Stein, sondern auch aus Obermumpf eine raue Bise entgegenblies. Dafür klappten fünf andere Fusionen – alle im oberen Fricktal, keine einzige im unteren.

2010 war beliebt zum Heiraten

Als beliebtes Hochzeitsjahr entpuppte sich dabei 2010. Auf Anfang Jahr schlossen sich Etzgen, Mettau, Wil, Hottwil und Oberhofen zur Gemeinde Mettauertal zusammen, Laufenburg führte Sulz zum Altar (oder vielleicht auch umgekehrt) und Kaisten nahm Ittenthal bei sich auf. In diesem Jahr kam Böztal dazu, auf das kommende Jahr hin fusionieren Herznach und Ueken.

Summa summarum ist die Anzahl der Gemeinden im oberen Fricktal damit in den letzten zwölf Jahren von 27 auf 17 zurückgegangen. Das ist ein Rückgang um knapp 40 Prozent. Ginge es im gleichen Tempo weiter, wären es in zwölf Jahren noch zehn Gemeinden im Bezirk Laufenburg. On verra.