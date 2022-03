Fricktal Von der Coronakrise zum Ukraine-Krieg: Gewerbeverein rechnet mit weiteren Lieferengpässen – und will bei der Integration von Flüchtlingen helfen An der Generalversammlung nahm der Gewerbeverein Frick-Laufenburg Rückblick auf ein schwieriges Jahr, in dem für Präsidentin Franziska Bircher das Gewerbe jedoch ein Lichtblick war. Mit Blick Richtung Osten rechnet sie auch 2022 mit keinem leichten Jahr. Immerhin sollen aber verschiedene Anlässe wieder stattfinden können – darunter die Berufs- und die Gewerbeschau.

Am 30. April soll in Etzgen wieder eine Berufsschau stattfinden, wie hier 2017. Im Herbst folgt dann der Anlass «Gewerbe vor Ort». Ingrid Arndt (1. März 2017)

Nach zwei Jahren Unterbruch konnte die Generalversammlung des Gewerbevereins Frick-Laufenburg wieder physisch abgehalten werden. In der Lagerhalle des Gastgebers, der Herzog Transporte AG aus Wölflinswil, fanden sich 64 stimmberechtigte Mitglieder ein. Präsidentin Franziska Bircher führte speditiv durch die elf Geschäfte umfassende Traktandenliste.

Auch das Gewerbejahr 2021 stand im Zeichen der Coronakrise. So seien die Gewerblerinnen und Gewerbler auch letztes Jahr in diversen Bereichen gefordert gewesen, neue Wege zu begehen, sagte die Vereinspräsidentin. Für den Umgang der Gewerbetreibenden mit der Krise fand Bircher lobende Worte: «Ich glaube, man kann sagen, dass das Gewerbe ein Lichtblick in der Coronazeit war.» Die Gewerblerinnen und Gewerbler hätten in diversen Bereichen Flexibilität bewiesen.

Gewerbe zwischen Corona- und Ukraine-Krise

Dabei wird es auch in naher Zukunft nicht an Herausforderungen mangeln: Nachdem sich die Coronapandemie und die damit einhergehenden Lieferengpässe einem Ende zuneigen, stehe die nächste Krise ins Haus, so Bircher. Sie sagte dazu:

«Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen sorgen wiederum für Lieferengpässe.»

Zudem stelle sich auch die Frage, welche Rolle das Gewerbe bei der Integration der Ukraine-Flüchtlinge einnehme. Was klar ist: Der Schutzstatus S berechtigt die Flüchtlinge dazu, in der Schweiz zu arbeiten. Bei all diesen Herausforderungen biete der Gewerbeverein im Rahmen seiner Möglichkeiten gerne Hilfe an, sagte Bircher.

«Schule trifft Wirtschaft» konnte stattfinden

Coronabedingt mussten im letzten Jahr diverse Anlässe des Gewerbevereins abgesagt werden. Darunter etwa auch Weihnachtsmärkte und die Gewerbeausstellung «Gewerbe vor Ort», die letzten Oktober in Frick hätte stattfinden sollen.

Schnell war klar, dass die geplante Gewerbeausstellung nachgeholt werden sollte. An der Versammlung nun wurde das Datum kommuniziert: Am 15. und dem 17. September 2023 soll das Konzept «Gewerbe vor Ort» in Frick umgesetzt werden.

64 stimmberechtigte Mitglieder fanden sich zur Generalversammlung des Gewerbevereins Regio Frick-Laufenburg ein. Nils Hinden

Im letzten Jahr stattfinden konnte hingegen die Tischmesse im Rahmen des Projekts «Schule trifft Wirtschaft». In der Dreifachturnhalle Frick stellten dabei 26 Firmen ihr Berufsfeld vor. Und das mit Erfolg: Über 300 Besucherinnen und Besucher wurden begrüsst, wie dem Jahresbericht Bauhandwerk zu entnehmen ist.

Urs Widmer, Geschäftsleiter des Aargauischen Gewerbeverbands, sprach im Zusammenhang mit dem Anlass von einem «Vorzeigeprojekt».

Wachstum verzeichnet

Unter dem Strich verzeichnete der Verein im letzten Jahr einen Mitgliederzuwachs. Drei Austritten stehen sieben Neumitglieder gegenüber.

Alle traktandierten Geschäfte wurden ohne Gegenstimme abgesegnet. Zudem bleibt der Vorstand unverändert bestehen. Aktuell bilden Franziska Bircher (Präsidentin), Patrick Üebelmann (Vizepräsident), Daniela Müller, Denise Schmid, Evelyne Erni, Christoph Erne und Daniel Müller den Vorstand. René Leuenberger, Beat Kunz und Esther Studer, die den Vorstand im Verlaufe der beiden Coronajahre verliessen, wurden noch einmal verdankt.

Nach der eigentlichen Generalversammlung stellte Adrian Herzog, Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident der Gastgeberfirma Herzog Transporte AG, sein Unternehmen vor. Das Familienunternehmen beschäftig aktuell rund 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.