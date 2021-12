Fricktal Velos unter dem Christbaum: So ausgefallen sind die Geschenkideen 2021 Im Weihnachtsgeschäft erzielen manche Branchen das Gros ihres Jahresumsatzes. Aber dieses Jahr machen auch Fricktaler Detaillisten in der Adventszeit neue und teils erstaunliche Erfahrungen: Ware, die erst kurz vor Heiligabend eintrifft, Kunden, die vorher schon online reservieren und schon jetzt, mitten im Winter, ans Frühjahr denken.

Das Weihnachtsgeschäft 2021 ist auch für Sybille Bachmann, Geschäftsführerin der Binkert AG in Frick, speziell. Nils Hinden (5. Oktober 2021)

Daniel Waldmeier, Inhaber von Sport Wernli in Frick, hat schon vieles erlebt. Aber dass in der Vorweihnachtszeit Kunden kommen, um ein Velo als Weihnachtsgeschenk für das Kind oder den Enkel zu kaufen, ist dann auch für ihn speziell. «Vielleicht sagen sich so manche, dass jetzt, mitten im Winter, die Chancen eines zu bekommen, grösser sind als im Frühling», mutmasst er über die Gründe.

Weihnachtsware teils schon im März und April bestellt

Nicht nur im Sportbereich, auch bei den Spielwaren, war 2021 von ungekannten Lieferengpässen gekennzeichnet. Marcel Amsler, Geschäftsführer von Amsler Spielwaren mit Sitz in Eiken, sagt: «Ich habe irgendwie gespürt, dass 2021 irgendetwas anders ist als sonst.»

Seiner Ahnung liess er Taten folgen, indem er Weihnachtsware teils schon im März und April bestellte, was im Vergleich zu normalen Jahren «aussergewöhnlich früh» gewesen sei. Amsler sagt:

«Ware auf August zu bestellen, die man erst ab November braucht und verkaufen kann, war schon speziell und eine Herausforderung für die Logistik.»

Das Aussenlager in Schupfart sei zeitweise aus allen Nähten geplatzt. Aber es hat sich gelohnt für den Spielwarenhändler. Denn jetzt, zwei Wochen vor Heiligabend, sei genug Ware da, dass keine Kundenwünsche offenblieben.

Mit der Kundenfrequenz ist Amsler zufrieden. Auch wenn er die Erfahrung macht, dass das Geschäft schnelllebiger geworden ist. Viele stöberten erst online, reservierten dort das Gewünschte und holten es im Laden nur noch ab, teils ohne sich lang darin aufzuhalten.

«Die Kunden kommen 2021 ganz gezielt vorbei, wissen schon genau, was sie wollen», erzählt auch Sybille Bachmann, Geschäftsführerin des Spielwaren- und Babyartikel-Geschäfts Binkert in Frick. Auch sie hat im Mai bestellte Artikel noch immer nicht geliefert bekommen. Sie sagt:

«Die hätten im Oktober kommen sollen, jetzt wird es wohl erst die Woche 51.»

Spätentschlossene haben also bei Binkert auch noch Chancen auf schöne Geschenke. Bachmann wartet auch noch auf ein Grosspaket Lego, das nächste Woche eintreffen soll.

Gern gekauft würden Brettspiele, Puzzle sowie Bastel- und Experimentierkästen – all das Geschenke, mit denen es sich in der Coronakrise zu Hause gemütlich machen lässt.

Rückzug ins Häusliche in den Zeiten der Pandemie

Auch die Buchhandlung Letra in Frick profitiert vom Trend zum Cocooning, zum Rückzug ins Häusliche in den Zeiten der Pandemie. Mitinhaberin Barbara Schnetzler sagt:

«Der Buchhandel hat seine beste Zeit, wenn die Lage eher angespannt ist. Dann wächst das Bedürfnis zum Lesen.»

Sie sei mit dem Weihnachtsgeschäft 2021 zufrieden, könne nicht klagen, wie sie erzählt. Indes hoffen Claudine Hirt, Inhaberin des Rheinfelder Konzeptladens «trag-werke», und Mario Kalt, Co-Geschäftsführer des Fricker Elektronikhändlers Multimedia Fricktal, darauf, dass der Geschenkekauf noch anzieht. Aktuell hätten die Leute coronabedingt «grossen Respekt davor, ausser Haus zu gehen», wie Hirt sagt.