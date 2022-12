Fricktal Unbekannter Mann mit Süssigkeiten spricht Mädchen an – Polizei nimmt Ermittlungen auf und verstärkt die Präsenz Zwei Vorfälle sorgen in Kaisten für Aufregung: Beide Male soll ein Mann den Kontakt zu Mädchen gesucht haben. Die Kantonspolizei ist informiert und hat die Ermittlungen aufgenommen. Ausserdem werde die Patrouillenpräsenz verstärkt. Die Schulleitung bittet in einem Brief an die Eltern derweil darum, die Kinder für allfällige Gefahren zu sensibilisieren.

In Kaisten bot ein Unbekannter einem Mädchen Süssigkeiten an. Symbolbild: Shutterstock

Zwei Vorfälle aus den vergangenen Tagen verunsichern die Eltern in Kaisten. Der erste passierte bereits am Montag am frühen Abend. Ein Mädchen wurde von einem unbekannten Mann angesprochen und gefragt, ob sie Süssigkeiten wolle. Das Mädchen rannte davon.

Der zweite Vorfall ereignete sich zwei Tage später, am Mittwoch, kurz nach Mittag. Ein Mädchen wurde von einem dunklen Personenwagen verfolgt. Auch sie konnte davonrennen. In beiden Fällen wurde die Polizei informiert.

Die Kaister Schulleitung hat in einem Brief ausserdem die Eltern aller Primarschülerinnen und -schüler über die Vorfälle unterrichtet. Der für die Schule verantwortliche Gemeinderat Raphael Lemblé sagt:

«Es ist wichtig, dass die Kinder wissen, dass sie nicht mit Fremden mitgehen oder in fremde Autos einsteigen sollen.»

Inzwischen haben weitere Schulleitungen in der Umgebung die Eltern auf die Vorfälle in Kaisten aufmerksam gemacht und darum gebeten, die Kinder entsprechend zu sensibilisieren. Auch in den sozialen Medien kursieren mehrere Hinweise dazu. «Wir werden alle die Augen offen halten und hoffen auf eine rasche Aufklärung», sagt Lemblé.

Polizei verstärkt die Präsenz

«Wir nehmen solche Meldungen ernst», sagt Corina Winkler, Sprecherin der Kantonspolizei. Gemäss Beschreibung ist der Mann etwa 30 Jahre alt, hat eine etwas festere Statur und trägt einen Dreitagebart. Er fährt ein dunkles Auto, eventuell einen Kombi. Winkler sagt:

«Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen und die Patrouillenpräsenz vor Ort wird präventiv verstärkt.»

Auch für sie ist «wichtig, dass Eltern und Erziehungsberechtigte immer wieder mit den Kindern über die Thematik sprechen und für Gefahren sensibilisieren, ohne ihnen Angst zu machen.» Ein Punkt dabei sei, dem Kind unaufgeregt beizubringen, dass es nicht mit Fremden mitgehen oder in fremde Autos einsteigen soll. Ebenso wichtig sei heute aber auch, auf die Gefahren in der digitalen Welt aufmerksam zu machen und den Kindern den Umgang damit beizubringen, sagt Winkler.

Unter anderem für den Schulweg haben die Polizei und die Schweizerische Kriminalprävention einige Verhaltensregeln und Tipps in einem Merkblatt festgehalten. Dazu gehört, dem Kind zu zeigen, wo es sich eventuell Hilfe holen kann – etwa in einem Geschäft, bei Freunden, in einer Apotheke, im Dorfladen oder bei Eltern anderer Kinder.

Notrufnummern können eingespeichert oder eingeübt werden. Nach Möglichkeit sollten Kinder den Schulweg zudem nicht alleine zurücklegen, damit können sie gegenseitig auf sich aufpassen und für einander einstehen.