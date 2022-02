Fricktal Überwachung von Fahrverboten war illegal: Polizei setzt Kameras nicht mehr ein Ein Urteil des Bezirksgerichts Baden hat Auswirkungen auf die Arbeit der Regionalpolizeien im Fricktal: Für Überwachungskameras, die zur Kontrolle von Fahrverboten eingesetzt werden, fehlt die rechtliche Grundlage. Die Kameras müssen ausser Betrieb genommen werden – Gebüsste erhalten aber kein Geld zurück.

Nach einem Urteil des Bezirksgerichts Baden hat die Regionalpolizei Unteres Fricktal reagiert und die Kamera auf der alten Rheinbrücke ausser Betrieb genommen. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Die Kameraüberwachung von Fahrverboten ist nicht rechtens. Zu diesem Schluss kommt das Bezirksgericht Baden. Es sprach eine Autofahrerin frei, die sich mit einer Einsprache gegen eine Busse von 100 Franken gewehrt hatte. Sie soll in Ennetbaden ein Fahrverbot missachtet haben. Für die Verkehrsüberwachungskamera der Stadtpolizei, lautete die Begründung des Gerichts, fehle aber eine rechtliche Grundlage.

Das Urteil hat Auswirkungen auch im Fricktal. So hat die Regionalpolizei Unteres Fricktal etwa die Kamera auf der alten Rheinbrücke ausser Betrieb genommen. Das berichtet die «Neue Fricktaler Zeitung».

Mobile Kameras kommen nicht mehr zum Einsatz

Weitere Recherchen zeigen: Es ist nicht die einzige Kamera im Fricktal, die aufgrund des Urteils abgeschaltet wird. Die Regionalpolizei setzte in den vergangenen Jahren mehrere mobile Kameras zur Überwachung von Fahrverboten ein, unter anderem am Linerweg und in der Rinaustrasse in Kaiseraugst oder auch im Bereich des Radwegs der Rheinfelder Schulanlage Engerfeld.

Die Kameras waren dort zwar jeweils nicht fix installiert, kamen aber immer wieder über längere Zeiträume zum Einsatz. Nun ist Schluss damit, wie Hansueli Loosli, Chef der Regionalpolizei Unteres Fricktal, bestätigt:

Hansueli Loosli, Chef der Repol Unteres Fricktal. Nadine Böni (7. Juni 2017)

«Wir gehen davon aus, dass dieses Urteil auch unsere Kameras betrifft und haben die Überwachung von Fahrverboten mit Kameras deshalb ausgesetzt.»

Auch die Regionalpolizei Oberes Fricktal hat in den vergangenen Jahren eine Kamera mobil zur Überwachung von Fahrverboten eingesetzt. Etwa in Laufenburg, um dort während der Bauzeit an der Hauptstrasse Schleichverkehr zu verhindern. Oder zuletzt beim allgemeinen Fahrverbot im Bereich der Baustelle an der Kaistenbergstrasse.

Aber auch hier ist Schluss, wie Werner Bertschi, Chef der Repol Oberes Fricktal, sagt: «Nachdem sich abzeichnete, dass das Urteil aus Baden rechtskräftig wird, haben wir die Kamera ausser Betrieb genommen.»

Beamte müssen Kontrolle übernehmen

Die Fricktaler Repol-Chefs machen keinen Hehl daraus, dass sie vom Gerichtsurteil nicht eben begeistert sind. Denn: Die Kameras hätten durchaus Wirkung gezeigt, sagt Loosli. Teilweise sei dank der Überwachung – und der folgenden Bussen in Höhe von 100 Franken –

ein markanter Rückgang an Verstössen festgestellt worden.

Der Kamerakasten auf der Rheinbrücke bleibt stehen – die Polizei hofft auf präventive Wirkung. Taxis sind vom Verbot ohnehin ausgenommen. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Statt der Kameras übernehmen nun wieder Beamte die Kontrolle der Fahrverbote. Wobei dies «aufgrund der knappen Personalressourcen nur stichprobenweise möglich» sei, wie Werner Bertschi sagt. Und weiter:

Werner Bertschi, Chef der Repol Oberes Fricktal. Thomas Wehrli (11. April 2017)

«Dies erschwert die Durchsetzung von Fahrverboten erheblich.»

Auch Hansueli Loosli befürchtet, dass nun wieder mehr Autolenkerinnen und Autolenker die Fahrverbote ignorieren. Seine Erfahrung zeigt: Ist die Kamera erst einmal weg, versuchen wieder mehr Lenkerinnen und Lenker ihr Glück. «Diesen Effekt gab es schon in der Vergangenheit mit den mobilen Kameras», so Loosli.

Mehrere hundert Bussen haben die Regionalpolizeien in den vergangenen Jahren jeweils aufgrund der Überwachung von Fahrverboten ausgesprochen. Das Geld erhalten die Gebüssten aber nicht zurück, denn: Die entsprechenden Ordnungsbussen-Verfahren sind inzwischen längst rechtskräftig.