Fricktal Trägerverein kann Krise abwenden: Mit dem Slow-up Hochrhein geht es jetzt doch weiter Dass der grenzüberschreitende Velo-Event 2023 wieder stattfindet, war immer klar. Aber für die Folgejahre hatte es vor kurzem noch düster ausgesehen. Jetzt aber haben sich die Zukunftsaussichten für den beliebten Anlass wieder aufgehellt. Aber klar ist auch: Ohne Einsparungen wird der Fortbestand nicht gelingen.

Die Zukunft des Slow-up Hochrhein ist gesichert, das freut (von links) Yvonne Kuny, Gerhard Zumsteg und Helene Häseli. Bild: Hans Christof Wagner

Eines steht mit Sicherheit fest: Der 18. Slow-up Hochrhein findet statt. Am 18. Juni kann beim grenzüberschreitenden Velo-Event wieder in die Pedale getreten werden. Durch neun Fricktaler und südbadische Gemeinden führt die 32 Kilometer lange Strecke. Startpunkt in diesem Jahr ist die Holzbrücke in Bad Säckingen, die ihr 450-Jahr-Jubiläum feiert.

Noch vor wenigen Monaten waren die Zukunftsaussichten für den Velo-Event weniger rosig. Es sah so aus, als könnte der 18. Slow-up Hochrhein auch der letzte sein.

An der Generalversammlung des Vereins Slow-up Hochrhein im Januar wurden die personellen und finanziellen Herausforderungen für den Anlass augenfällig. Die Urgesteine Präsident Gerhard Zumsteg und Kassier Urs Schneider wollten sich nach 20 Jahren von ihren Funktionen im Vorstand zurückziehen. Gleichzeitig war auch klar, dass Wendel Hilti und Helene Häseli von der Slow-up-Geschäftsstelle aufhören.

Gerhard Zumsteg wird bis Ende 2024 als Präsident weitermachen

Das drohende Aus hat wohl viel mobilisiert. Denn jetzt verkündet die Vereinsspitze, dass es gelungen sei, sich personell neu aufzustellen. Zumsteg wird bis Ende 2024 als Präsident weitermachen. Man habe weitere Personen für eine aktive Mitarbeit im Vorstand gewinnen können, verkündet er, auch für die Bereiche Finanzen und Sicherheit.

2024 wird auch eine neue Geschäftsstelle ihre Arbeit aufnehmen. Es sei eine Person aus dem Fricktal gewonnen worden. Ihren Namen aber will Zumsteg noch nicht kommunizieren.

Der oder die neue Geschäftsleitung werde für eher kleines Geld tätig werden. So könnten auf diesem Weg Einsparungen beim Budget erreicht werden. Noch kostet der Event über das gesamte Jahr verteilt den Verein rund 130’000 Franken. «Wir hoffen, das Budget schon für 2024 auf 110’000 Franken reduzieren zu können», sagt Zumsteg.

Nach dem zweijährigen Corona-Unterbruch fand im Juni 2022 der Slow-up Hochrhein wieder statt. Bild: Horatio Gollin

Am Slow-up-Tag selbst, insbesondere bei Sicherheit und Sanität, seien keine Einsparpotenziale drin. Wohl aber könnte am Werbebudget der Rotstift angesetzt werden. Zudem gebe es durch Umverteilung der Aufgaben auf ehrenamtliche Kräfte Spielraum.

So sind Zumsteg und Häseli zuversichtlich, dass der Slow-up Hochrhein auch in den kommenden Jahren durchgeführt werden kann. «Es müssten schon alle Stricke reissen, dass es anders laufen würde», sagt Zumsteg.

Aber der Slow-up Hochrhein hat nicht nur ein Ausgabenproblem, sondern auch eines mit den Einnahmen. Schweizerische Sponsoren hätten mit dem Event aufgrund der Grenzlage ihre Mühe. Und auf deutscher Seite finde sich überhaupt kein nennenswerter Unterstützer, so Zumsteg.

Nur rund zehn bis zwölf Prozent der Mitfahrenden kaufen Vignetten

So ist Slow-up Hochrhein mehr denn je auf den Goodwill der Velofahrerinnen und Velofahrer angewiesen, die daran teilnehmen. Dass diese freiwillig für fünf Franken oder Euro Vignetten in Form von Armbändchen kaufen. Diese – 2023 gibt es sie zum dritten Mal – kauften aber vergangenes Jahr nur rund zehn bis zwölf Prozent der Mitfahrenden.

Deren Anteil zu steigern, dürfte aber schwierig sein. Denn die Gratismentalität sei bei den Leuten gross, weiss Häseli.