Fricktal Sonne pur und 20 Grad: Hier können Sie das schöne Frühlingswetter geniessen Der Frühling ist da – und er beschert dem Fricktal ein wunderbares Wochenende. Also: Raus ins Freie! Hier kommen sieben Tipps, wie Sie und Ihre Familie die sonnigen Stunden draussen geniessen können – für Dinosaurier-Fans, Schleckmäuler, Hobby-Historikerinnen oder Freunde nervenaufreibender Ballspiele.

Das kann ja heiter werden: Das Wochenende verspricht Sonne pur und das bei angenehmen 20 Grad Celsius. Also nichts wie raus aus der guten Stube – nur: wohin? Wir haben sieben Outdoor-Tipps zusammengestellt, die für gute Lauen sorgen.

Das Inseli in Rheinfelden ist in den warmen Monaten ein idyllischer und beliebter Badeplatz. Nadine Böni (26. Juni 2019)

Ein Meer hat das Fricktal zwar nicht (mehr) zu bieten, aber doch auch ein Inseli: jenes in Rheinfelden. Unser Tipp: Flanieren Sie durch die Altstadt, geniessen Sie dabei eine feine Glace – und besuchen Sie besagtes Inseli. Wenn Sie bei Ihren Liebsten punkten wollen, googeln sie zuvor die sagenumwobene Geschichte des St.-Anna-Lochs, der tiefsten Stelle im Rhein, die sich unweit von der alten Brücke befindet.

Der Rhein prägt Laufenburg – und mit ihm der Salm. Zvg

Er schwamm und sprang, der Salm – und bescherte den Laufenburgern über Jahrhunderte eine sichere Existenz (und einen gefüllten Bauch). Wie wichtig der Rhein für die Stadt einst war, zeigt die Führung «Salm oder Lachs – Europas königliche Delikatesse» am Samstag um 14 Uhr ab der Laufenbrücke.

Sind die Beine nach der eineinhalbstündigen Tour noch nicht müde (oder die Kinder noch nicht ungeduldig), ist ein Besuch der Ausstellung «Gefahr am Fluss» im Museum Schiff mehr als empfehlenswert.

Wer seine Nerven trainieren will, ist hier richtig: die Minigolf-Anlage des Sportcenters Bustelbach. Alex Spichale (18. März 2020)

Wenn Sie sich das beim Minigolf auch fragen, dann ist es höchste Zeit, wieder einmal üben zu gehen. Im Fricktal können Sie das unter anderem im Sportcenter Bustelbach in Stein. Immer freundlich lächeln, auch wenn der verflixte Ball schon wieder um 0,1 Zentimeter am viel zu kleinen Loch vorbeigekullert ist.

In der Tongrube wurden die Plateosaurierknochen gefunden, welche im Sauriermuseum in Frick ausgestellt sind. Auf dem Klopfplatz können Fossilien entdeckt werden. Ingrid Arndt (4. Juni 2018)

Hören Sie’s, dieses Klopfgeräusch? Wenn ja, dann hat Sie das Navi zielsicher zum Klopfplatz in der Tongrube Gruhalde in Frick gelotst. Hier können Sie und Ihre Kinder nach Herzenslust nach versteinerten Fossilien klopfen. Den Klopfplatz erreichen Sie auch bequem zu Fuss ab dem Bahnhof Frick. Und denken Sie daran: Geben Sie auch Ihren Kindern mal den Hammer ab.

Eine von vielen schönen Feuerstellen im Fricktal: Die Grillstelle Bürkli in Möhlin am Rhein. Marc Fischer (24. Juni 2019)

Grillieren gehört zu den liebsten Sommerhobbys der Schweizerinnen und Schweizer. Also: Schnappen Sie die Picknick-Ausrüstung und suchen Sie sich eine lauschige Feuerstelle.

Wenn Sie da beweisen wollen, dass Sie ein erprobter Survival-Profi sind, dann sammeln Sie Holz und zünden das Feuerchen ohne Anzündhilfe an, sondern verwenden Sie nur natürlichen Materialien zum Entflammen.

Drei Tipps: Nutzen Sie unbedingt befestigte Feuerstellen, denn es hat schon länger nicht geregnet und die Waldbrandgefahr ist deshalb erhöht. Nehmen Sie, zweitens, ihren Abfall nach dem Grillieren wieder mit; die Mitwelt ist Ihnen dankbar. Der dritte Tipp richtet sich an die selbst ernannten Survival-Profis: Stecken Sie zur Sicherheit – natürlich heimlich – ein Briefchen Zündhölzer ein. Sonst wird es gegebenenfalls nichts mit: «Tsch Tsch».

Sinnespfad Gipf-Oberfrick zvg

Auf dem Sinnespfad in Gipf-Oberfrick kann man die Natur mit allen Sinnen erfahren. Wozu dienen den Eichhörnchen die Tasthaare? Wie orientieren sich Zugvögel über Tausende von Kilometern? Fragen über Fragen, auf die es auf dem Sinnespfad in Gipf-Oberfrick auf spielerische Weise eine Antwort gibt.

Augusta Raurica Römermuseum. Amphitheater Nicole Nars-Zimmer (30. November 2020)

Beim Teutates, hätte Asterix wohl gestaunt, hätte es ihn nach Augusta Raurica verschlagen. Noch heute ist die ehemalige Römerstadt ein Juwel, das Gross und Klein gleichermassen begeistert.

Tauchen Sie ab in die Welt der Römer – und tauchen Sie ein in das Geheimnis des Silberschatzes: Am Sonntag kann man ihn um 15 Uhr hautnah erleben. Aber denken Sie daran: Nur anschauen, nicht einpacken!