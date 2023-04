Fricktal So will eine Schulleiterin aus Möhlin eine Schule in Afrika aufbauen Astrid Zeiner ist Schulleiterin in Möhlin und hat einen grossen Traum. Sie will eine Berufsschule in Uganda eröffnen. Bereits im nächsten Jahr geht es mit dem Spatenstich los und in etwa zehn Jahren können dort 1000 Schülerinnen und Schüler die Schulbank drücken.

In knapp zwei Jahren will Astrid Zeiner aus Möhlin die Schule eröffnen. TeleM1

Alles begann mit einer Masterarbeit, die Astrid Zeiner aus Möhlin nun umsetzen will: Eine Berufsschule in Uganda. Dafür arbeitet sie mit Einheimischen und einem Arzt zusammen, der sie bei diesem Projekt unterstützen will. «Wir sind fast drei Wochen zusammen durch Uganda gereist. Er hat mir das Land und die Menschen näher gebracht, wir haben viele Schulen und Institutionen besucht», erklärt Zeiner gegenüber Tele M1. So habe sich die Idee in ihrem Kopf weiter entwickelt.

In der Realität hingegen muss doch noch einiges geplant und besprochen werden. Die Idee kam ursprünglich von einem Dozenten der Fachhochschule Nordwestschweiz. Dieser hat schon etliche Projekte in Uganda verwirklicht. Den Aufbau der Schule soll durch Schweizer Spendengelder finanziert werden. Anschliessend soll sich die Berufsschule selbst tragen. Das Ziel dieser praxisorientierten Ausbildung ist, dass die Schülerinnen und Schüler nach dem Abschluss ihr eigenes Unternehmen gründen können. Damit soll die Wirtschaft in Uganda angeregt werden. In knapp zwei Jahren will Astrid Zeiner die Schule eröffnen.