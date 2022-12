Fricktal Sie traten einst vor Millionenpublikum auf: Die Kultband «Paolos Fricktal Krainer» sagt der Bühne Adieu Das aus dem Fricktal stammende Quintett, dessen Ursprünge ins Jahr 1982 zurückreichen, hat sich mit dem flotten Sound der Oberkrainer Volksmusik international populär gemacht. Jetzt finden sie, es ist Zeit zu gehen. Am 3. Juli geben sie ihr letztes Konzert – und bleiben mit Eiken als Auftrittsort ihren Wurzeln treu.

«Paolos Fricktal Krainer» treten am 3. Juli in Eiken endgültig von der Showbühne ab. zvg

Wie viele Bands haben schon ihre Auflösung angekündigt – bestehen aber trotzdem bis heute? Oder haben dann mit grossem Tamtam ihr Comeback, den Rücktritt vom Rücktritt, bekannt gegeben? Für «Paolos Fricktal Krainer» kann das Bandleader Paolo Frischknecht aus Gipf-Oberfrick ausschliessen: Am 3. Juli findet im Rössli-Saal in Eiken das definitiv letzte Konzert des Quintetts statt.

Dabei hatten die Fünf ihr eigentliches Abschiedskonzert schon am vergangenen Sonntag im Kulturellen Saal in Eiken gegeben. Aber weil der Ticketverkauf durch die Decke gegangen war und die 250 Plätze im Nu ausverkauft waren, wollten sie die leerausgegangenen Fans nicht enttäuschen. Laut Frischknecht ist auch das Konzert am 3. Juli bereits wieder ausverkauft.

Corona hat wohl wie ein Katalysator gewirkt

«Paolos Fricktal Krainer» lösen sich auf: Frischknecht tönt aber dennoch kein bisschen nostalgisch oder wehmütig, wenn er davon erzählt. Er sagt:

«Wir haben in den 40 Jahren Bandgeschichte alles erlebt.»

Der Entschluss sich aufzulösen, sei im Herbst 2021 gefallen und das einstimmig. Als Gründe nennt Frischknecht das Alter der Bandmitglieder – der Älteste ist 70 Jahre alt – und Corona. Die Pandemie hat wohl wie ein Katalysator gewirkt. Anderthalb Jahre waren sie ohne Engagements. Dass Auftritte laufend verschoben wurden, um dann letztlich abgesagt zu werden, sei schon zermürbend gewesen, räumt Frischknecht ein.

«Ohne Auftritte litt auch die Motivation zum Proben und Ausprobieren neuer Stücke.»

Wenn Frischknecht von 40 Jahren Bandgeschichte spricht, meint er auch das «Alpenklang Showorchester», das von 1982 an bestand und sich 2004 in «Paolos Fricktal Krainer» umbenannte. In der jetzigen Formation ist die Truppe – mit Ausnahme des Gitarristen – seit 1990 beisammen. Neben Frischknecht sind es Mario Jenzer, Hannes Mitteregger, Cello Hertner und Toni Neuhaus.

Hype in den 1980er- und 1990er-Jahren

Alle eint die Liebe zur Oberkrainer Volksmusik, die sich, wie sich Frischknecht erinnert, in der ersten Zeit eines «absoluten Hypes» erfreut habe. Die Zahl der Formationen ausserhalb der slowenischen Ursprungsregion, welche die besonders virtuose Musik hätten spielen können, sei klein gewesen. «Und die Leute sind auf die lüpfige Musik abgefahren, ideal zum Zusammensitzen und Feiern im Festzelt», sagt er. 2010 etwa traten sie in der SRF-Sendung «Hopp de Bäse!» auf:

«Paolos Fricktal Krainer» in der SRF-Sendung «Hopp de Bäse!». Youtube

Nach den Highlights der Bandgeschichte gefragt, nennt Frischknecht die viermalige Teilnahme am «Grand Prix der Volksmusik», was der Fricktaler Band die Aufmerksamkeit eines Millionenpublikums bescherte. Sie haben Festzelte mit 1200 Leuten darin zum Kochen gebracht, sind in Stadien aufgetreten und haben ihren Sound auf Kreuzfahrtschiffen bis in die Karibik, die Golfstaaten und Russland exportiert. Frischknecht sagt:

«Wir waren in den 1990er-Jahren so populär, dass wir uns überlegten, ins Profi-Fach zu wechseln. »

Elegant konnten sie auch: In ihren Weihnachtskonzerten traten «Paolos Fricktal Krainer» im Smoking auf. zvg

Aber auch die vor elf Jahren begonnenen Weihnachtskonzerte behält der Bandleader gerne in Erinnerung. Diese hätten im Fricktal im Advent stets für volle Kirchen gesorgt. Freilich gaben die Fünf dabei einen besinnlicheren Sound zum Besten.

Jetzt also verabschieden sich «Paolos Fricktal Krainer» von der Bühne - und das mit dem Konzert nicht irgendwo, sondern im Eiker «Rössli», das mit Peter und Ruth Jegge als Betreiber wie keine zweite Beiz in die Geschichte der Band verwoben ist. «Wenn wir am 3. Juli zum allerletzten Mal auftreten, dann kann es nur bei den Jegges sein», sagt Paolo Frischknecht.