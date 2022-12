Fricktal Sie möchten Freunde und Familie mit Geschenken aus der Region Freude bereiten? – Wir haben die besten Tipps Keine zwei Wochen mehr, dann liegen sie gut verpackt unter dem Weihnachtsbaum: die Geschenke. Wem noch Inspiration fehlt, dem oder der sei hier Abhilfe geschaffen – mit den besten Tipps für Geschenke aus der Region. Von Rundflügen über Kriminalfälle bis hin zu exotischen Delikatessen.

Von Rheinfelden gibt es eine Monopoly-Version mit viel Lokalkolorit. zvg/Aargauer Zeitung

Bitte nicht erschrecken, aber: Noch zwölfmal schlafen und es ist Heiligabend. Es wird also langsam, aber sicher Zeit, die perfekten Geschenke für Ihre Freunde und Familie zu besorgen. Wir haben deshalb die besten Tipps für Geschenke aus der Region zusammengetragen – und sie in die Kategorien Spiele, Erlebnisse, Essen und Trinken sowie Bücher unterteilt. So findet sich garantiert ein Geschenk für jeden Wunsch.

Das Rheinfelder Memo-Spiel zeigt verschiedene Rheinfelder Ansichten. zvg/Aargauer Zeitung

Die Zeit zwischen Weihnacht und Neujahr wird in vielen Familien zum Spielen von Gesellschaftsspielen genutzt. Für Spielfans gibt es in Rheinfelden gleich zwei Spiele mit Lokalbezug: Die Monopoly-Städte-Edition Rheinfelden enthält viel Lokalkolorit. Erhältlich ist es bei Ex Libris, Orell Füssli oder Weltbild ab 41.90 Franken. Kleiner und handlicher ist das Memo-Spiel mit Rheinfelder Ansichten. Erhältlich unter anderem bei Tourismus Rheinfelden für 28 Franken.

Die Welt von oben sehen: Ab dem Flugplatz Schupfart werden Rundflüge angeboten. Gerry Thönen/Aargauer Zeitung

Sie möchten jemandem einen Flug schenken oder selber einmal die Landschaft von oben bewundern? Die Motorfluggruppe Fricktal bietet Rundflüge mit modernen Fliegern – oder auch mit der historischen Piper Super Cub. Preislich liegen sie zwischen 135 und 735 Franken. Die Preise gelten pro Flug mit maximal drei Fluggästen.

Wer lieber den Nervenkitzel mit sicherem Boden unter den Füssen sucht, ist womöglich mit einem Krimitrail glücklich – etwa in Rheinfelden, wo es den Fall eines vermissten Schiffpassagiers zu lösen gilt. Der Trail kann bis im Juni 2023 täglich absolviert werden. Kostenpunkt: 32 Franken.

Urs Ammann inmitten seiner Nachwuchsstrausse. Die Gruppenaufstellung für das Foto hatte auch ihn überrascht. Andrea Worthmann (4. Mai 2022)

Die Weihnachtszeit ist auch die Zeit der Festmähler – und das Fricktal hat tatsächlich einige aussergewöhnliche Delikatessen zu bieten: 1998 startete Urs Ammann in Sisseln eine Straussenzucht. Fleisch kann nur auf Bestellung bezogen werden, sofern es nicht gerade ausverkauft ist, denn: Die Nachfrage ist gross.

Gefragt ist auch das Antilopenfleisch der Farm von Christoph Kläusler und Marco Jäger in Herznach. Sie bieten unter anderem Burgerpattys, Steak und Mostbröckli sowie saisonal auch Fleisch für Fondue chinoise oder Tischgrill. Bestellungen sind derzeit telefonisch oder per E-Mail möglich.

Christoph Kläusler (links) und Marco Jäger führen in Herznach eine Antilopenfarm. Nadine Böni/Aargauer Zeitung

Die Shrimpsfarm in Rheinfelden wiederum bietet Shrimps aus lokaler und antibiotikafreier Zucht. Wer sich die Zucht genauer anschauen will: Farmbesuche mit Führung und Apéro sind ab 65 Franken erhältlich.

Das Buch «Bianca und Pico» bringt Klein und Gross die Storchenstation näher. zvg/Aargauer Zeitung

An kalten Tagen in der Stube sitzen und in einem guten Buch schmökern? Kein Problem mit diesen Büchern – und zwar für Gross und Klein: Das Wanderbuch Jurapark Aargau stellt 14 Wandervorschläge im Jurapark vor. Erhältlich für 39 Franken bei Jurapark Aargau. Mit dem Kinderbuch «Bianca und Pico» lernen die kleinen Leserinnen und Leser die Storchenstation Möhlin kennen. Erhältlich für 19.80 Franken unter anderem bei der Storchenstation. Viel zu entdecken gibt es ausserdem im «Aargau Wimmelbuch». Erhältlich unter anderem bei Ex Libris ab 20.80 Franken.