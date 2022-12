Fricktal Schwaderloch ist eine kleine Gemeinde und dennoch hat sie die zweithöchste Sozialhilfequote – weshalb ist das so? Die Sozialhilfequote ist im Fricktal in vielen Gemeinden im letzten Jahr gesunken. Selbst in Rheinfelden oder Laufenburg, die dank vielen günstigen Mietwohnungen viele Sozialhilfebezüger haben, ist die Quote rückläufig. Nicht so in Schwaderloch. Hier stieg sie 2021 um 1,1 auf 2,9 Prozent. Sie ist damit so hoch wie nur gerade in Frick und Rheinfelden. Das sind die Gründe.

Meist ist es eine Verkettung von mehreren Faktoren, aufgrund denen Personen in den Anspruchsbereich der Sozialhilfe geraten. Symbolbild: Christian Beutler/KEYSTONE

Die Sozialhilfequote ist im Fricktal tendenziell am Sinken. Das trifft allerdings nicht für alle Gemeinden zu. Gerade Zentrumsgemeinden wie Frick oder Stein verzeichneten 2021 eine leicht steigende Quote.

Ins Auge springt aber in der Statistik eine kleine Gemeinde: In Schwaderloch stieg die Sozialhilfequote im letzten Jahr um 1,1 Prozent – so stark wie in keiner anderen Gemeinde. Und auch schon im Jahr davor stieg sie um 0,9 Prozent. Ende 2021 wies Schwaderloch zusammen mit Frick die zweithöchste Sozialhilfequote im Fricktal auf.

Eine Erklärung ist die Grösse der Gemeinde. Mit rund 700 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Schwaderloch klein – und die Quote verändert sich bereits bei einer kleinen Zu- oder Abnahme der Sozialhilfebezüger merklich. Im letzten Jahr bezogen 20 Personen Sozialhilfe, im Jahr davor waren es 12.

Quote aktuell deutlich tiefer

Zudem, darauf macht Gemeindeschreiberin Marianne Mühlberg aufmerksam, handelt es sich bei der Sozialhilfequote um eine Momentaufnahme am Stichtag und die kann sich schnell wieder ändern. Aktuell beziehen in Schwaderloch noch 11 Personen Sozialhilfe. Damit liegt die Quote wieder rund ein Prozent tiefer als Ende 2021. «Insbesondere im Nichtasylbereich konnten erfreulicherweise einige Fälle abgeschlossen werden», so Mühlberg. Sie weiss aber auch:

«Die Situation bleibt – mitunter aufgrund der volatilen Lage in der Ukraine – anspruchsvoll und kann sich jederzeit wieder ändern.»

Für Mühlberg lassen sich nicht einzelne Aspekte als Hauptgründe identifizieren, weshalb die Quote derzeit so hoch ist. «Vielmehr handelt es sich in den meisten Fällen um die Verkettung von mehreren Faktoren, aufgrund derer Personen in den Anspruchsbereich der Sozialhilfe geraten.» Darüber hinaus hat in den beiden letzten Jahren die Coronapandemie als Treiber gewirkt.

Ein Standardrezept, um die Sozialhilfequote zu senken, gibt es nicht. «Je nach Situation kann die Vermittlung von Dienstleistungen, Beratung oder materielle Hilfe im Vordergrund stehen», sagt Mühlberg. Die Sozialbehörde Schwaderloch verfährt nach dem Leitsatz: «Fördern und Fordern».

Ziel sämtlicher Massnahmen ist die Förderung der sozialen und/oder der beruflichen Integration und somit letztendlich das Ausscheiden aus dem Anspruchsbereich der Sozialhilfe. Personen im erwerbsfähigen Alter werden beispielsweise in Zusammenarbeit mit Kooperation Arbeitsmarkt (AMIplus) auf ihre Arbeitsmarktfähigkeit überprüft. «Diese wird bei Bedarf anschliessend gezielt gestärkt», so Mühlberg. Dadurch werde die Chance auf eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt erhöht. Gelingt es, möglichst viele in den Arbeitsmarkt zu reintegrieren, kann die Sozialhilfequote nachhaltig gesenkt werden.

Laufenburg mit eigenem Projekt

Einen eigenen Ansatz verfolgt seit diesem Jahr Laufenburg. Seit Januar 2022 arbeitet der regionale Sozialdienst, der neben Laufenburg fünf Gemeinden betreut, pilotweise mit einem eigenen Projekt der Arbeitsintegration. «Im Rahmen dieses Projektes werden die Personen noch enger bei der Arbeitssuche begleitet und direkt Kontakte mit möglichen Arbeitgebern hergestellt», sagt Marco Schwab, Leiter des Regionalen Sozialdienstes.

Die ersten Resultate seien erfolgversprechend «und mehrere Personen konnten im Rahmen dieses Projektes wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden». In den letzten Monaten mussten die eingesetzten Ressourcen in das Projekt allerdings reduziert werden, da der Regionale Sozialdienst Laufenburg über 100 Personen aus der Ukraine betreut. Schwab sagt:

«Diese Mehrbelastung ist deutlich spürbar.»