Fricktal Sängernachwuchs dringend gesucht: So kreativ sind Kirchenchöre, um ihr Überleben zu sichern Und wieder ist es einer weniger: Der Kirchenchor Laufenburg löst sich auf – wie sich schon viele Kirchenchöre vor ihm aufgelöst haben. Doch das muss nicht sein. Durch Projektarbeit, Digitalisierung und Fusionen kann es gelingen, sich zu verjüngen, personell besser aufzustellen und nach den einschneidenden Coronajahren wieder durchzustarten.

Der Kirchenchöre von Stein und Eiken-Münchwilen-Sisseln haben ausreichend Mitglieder. Sie treten auch gemeinsam auf. zvg

Am Ende blieb keine Wahl – die Auflösung beider Vereine musste sein. Acht Jahre nachdem die Kirchenchöre von Laufenburg und Sulz in der Kooperation eine Chance sahen, ist nun klar: Die Hoffnung war vergebens. Gemeinsames Proben und Singen war auch kein Rezept gegen den Mitgliederschwund. Die Chöre lösen sich auf.

Da stellt sich die Frage: Wie können andere Kirchenchöre überleben? Wie schaffen sie es, die Auflösung abzuwenden? Gar neue Sängerinnen und Sänger zu gewinnen? Simone Küpfer, Dirigentin der Kirchenchöre von Eiken-Münchwilen-Sisseln und Stein, hat da schon ein Luxusproblem. Denn sie sagt:

«Für eine Fusion sind die beiden Chöre eigentlich zu gross.»

27 Sängerinnen und Sänger seien es in Stein, gar 33 in Eiken-Münchwilen-Sisseln. Für Küpfer beides schöne und passende Grössen – auch für Auftritte und Konzerte, gerade jetzt im Advent und der Weihnachtszeit. Klar: Überalterung ist auch bei ihr ein Thema. Aber in beiden Chören gebe es auch immer Nachwuchs von Jüngeren, was bei Kirchenchören das Alter zwischen 35 und 40 meint.

Projektchöre als «Jungbrunnen»

«Jungbrunnen» bei ihr sind Projektchöre – zeitlich befristete Einstudierungen und ein oder mehrere Auftritte. Das muss für die etablierten, auf feste Mitgliedschaften ausgelegten Kirchenchöre noch kein Garant sein, Nachwuchs zu gewinnen, kann es aber. Küpfer sagt:

«Klar hören nach dem Projekt immer welche wieder auf. Aber bis jetzt sind jedes Mal auch welche hängen geblieben und wurden Mitglieder.»

Simone Küpfer ist die Dirigentin zweier Kirchenchöre im Fricktal. zvg

Viele wollten sich heutzutage eben nicht mehr verpflichten oder länger binden, weiss Küpfer. Hätten Vorbehalte dagegen, Berührungsängste. So könnten Projektchöre die Hemmschwelle senken und zum dauernden Mitmachen animieren. «Man muss mit der Zeit gehen», sagt Küpfer, was für sie auch die Nutzung digitaler Kanäle einschliesst. Gerade das habe über die schwierige Coronazeit hinweggeholfen, als das physische Zusammenkommen fürs Proben und Singen unmöglich war.

Der Kirchenchor «Rheinfelden-Magden-Olsberg plus» ist 2021 aus einer Fusion hervorgegangen – aus der zwischen dem römisch-katholischen Kirchenchor und der reformierten Kantorei Rheinfelden. Jarka Blättler, Co-Präsidentin, sagt:

«Jetzt, mit 45 Mitgliedern und ökumenisch, sehen wir uns gut für die Zukunft aufgestellt. Das ist die perfekte Grösse für Auftritte in Kirchen.»

Aber auch hier heisst es: Neue Sängerinnen und Sänger sind immer willkommen – gerne auch Jüngere bei einem Durchschnittsalter um die 70 Jahre.

Der römisch-katholische Kirchenchor Plus aus dem unteren Fricktal geht alle zwei Jahre auch auf Vereinsreise. zvg

Wer Spass am Singen hat, ist willkommen

Nun ist es ja nicht so, dass die weltlichen Chöre, die Männer-, Frauen- und gemischte Chöre von Interessierten überrannt werden. Auch sie haben Probleme. Aber bei den Kirchenchören kommt hinzu, dass gegenüber ihren eben kirchlichen Bezügen Vorbehalte bestehen. Darf ich denn da überhaupt mitmachen, wenn ich nicht bei der Kirche bin? Diese Frage höre sie oft, erzählt Küpfer. Ihre Antwort: «Selbstverständlich, wer Spass am Singen hat, ist willkommen.» Und auch Blättler sagt: «Bei uns kann jeder mitsingen, egal ob Christ, Hindu, Buddhist oder Nichtgläubiger.»