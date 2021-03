Fricktal Sackgebühren im Vergleich: Fricker kommen am günstigsten, Oeschger und Schwaderlocher am teuersten weg Die Preisspanne zwischen den Gemeinden beträgt im Fricktal für einen 35-Liter-Kehrichtsack bis zu 71 Prozent. Bei einem Verbrauch von zwei Säcken pro Woche ergeben sich so aufs Jahr gerechnet Kostenunterschiede von 130 Franken.

Der offizielle Kehrichtsack der Gemeinde Frick kostest in der 35-Liter-Version Fr. 1.75 und ist damit der günstigste im Fricktal. Bild: Dennis Kalt (12. März 2021)

Bei Homeoffice und Kurzarbeit füllt sich so manch ein Kehrichtsack unter der Spüle schneller. Festmachen lässt sich das an den Zahlen der Müllentsorger. Hier nur eine: Führte die P. Pfister AG in Oeschgen im Februar 2020 – dem letzten Monat vor dem ersten Lockdown – in Oberen Fricktal 78 Tonnen Hauskehricht ab, waren es im März rund 100 Tonnen.

Je nachdem, wo man wohnt, schlagen sich die Kosten unterschiedlich auf das Haushaltsbudget nieder, denn: Die Kehrichtsackgebühren in den Gemeinden variieren teilweise stark. Während man etwa in Frick für einen 35-Liter-Sack Fr. 1.75 bezahlt, sind es in Oeschgen und Schwaderloch Fr. 3.00. Die Preisspanne zwischen der günstigsten und den beiden teuersten Fricktaler Gemeinden beträgt damit rund 71 Prozent.

Eine Rechnung: Geht man davon aus, dass ein 3-Personen-Haushalt zwei 35-Liter-Säcke pro Woche benötigt, muss dieser in Frick auf das Jahr gesehen 182 Franken berappen, während es in Oeschgen und Schwaderloch 312 Franken sind – ein Unterschied von 130 Franken. Damit könnte sich der Fricker Haushalt rund zehn Margherita-Pizzas gönnen oder den Europapark in Rust besuchen, dessen Eintritt umgerechnet 42 Franken kostet.

Doch warum variieren die Sackgebühren derart? Etwa, weil es eine jährliche Grundgebühr gibt, die in den Gemeinden von 0 Franken bis zu 140 Franken für Einfamilienhäuser in Laufenburg reicht. Den massiven Preisunterschied pro Sack zwischen Frick und Oeschgen sowie Schwaderloch erklärt sie jedoch nicht. Denn so beträgt die Grundgebühr in Frick 30 Franken, in Oeschgen und Schwaderloch je 30 Franken pro Einpersonen- und je 60 Franken pro Mehrpersonenhaushalt.

Zu einer Senkung von Fr. 0.95 Franken auf die heutigen Fr. 1.75 kam es in Frick per 2019, weil der Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbewirtschaftung gegenüber der Einwohnergemeinde ein Guthaben auswies. Gemeindeschreiber Michael Widmer sagt:

«Um das bei der Gebührenerhebung geltende Kostendeckungsprinzip einhalten zu können, war eine Senkung der Gebühren angezeigt.»

Eine der Ursachen für das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde war, dass die Annahmekosten bei der KVA in Buchs mehrfach gesenkt wurden.

Christoph Binder, Leiter Finanzen Schwaderloch, sagt zu den Preisen von Fr. 3.00 pro 35-Liter-Sack, dass diese sowie die Grundgebühren und Entsorgungskosten jährlich im Rahmen des Budgetprozesses überprüft würden. Die vorhandene Kostenstruktur in den vergangenen Jahren habe aber keine Preisreduktion zugelassen. Er sagt:

«Im Jahr 2019 musste der Abfallsammelplatz umfassend saniert werden.»

GAF hat historisch tiefe Preise

Im Schnitt kostet der 35-Liter-Sack Fr. 2.22. Dass 10 der 14 Gemeinden aus dem Bezirk Rheinfelden mit einem Preis von Fr. 1.80 deutlich darunter liegen, hat einen einfachen Grund: Sie gehören dem Gemeindeverband Abfallbewirtschaftung Unteres Fricktal (GAF) an – und dieser verlangt einen Einheitspreis. GAF-Geschäftsstellenleiter Markus Amsler sagt:

«Die aktuellen Gebühren sind historisch tief und hängen mit einer Rückvergütung von angehäuften Reserven der Kehrichtverwertungsanlage Basel zusammen.»

Amsler hält jedoch fest, dass die Gebühren wohl wieder auf ein ähnliches Niveau wie 2011 – Fr. 2.50 – angehoben werden müssen, nachdem die Rückvergütungen durch die KVA Basel aufgebraucht sind.