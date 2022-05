Fricktal QR-Code unter dem Scheibenwischer: Zur Bezahlung von Ordnungsbussen braucht es jetzt ein Smartphone Die Polizei Oberes Fricktal hat die Begleichung von Park- und anderen Verstössen digitalisiert. Was im oberen Fricktal neu ist, kennt man im unteren schon knapp ein Jahr. Das Fazit der Regionalpolizei im Bezirk Rheinfelden ist positiv. Vorteile gebe es für beide Seiten – für die Ordnungshüter wie für die Bussenempfänger.

Die Bussen der Regionalpolizei Oberes Fricktal sind auf QR-Code umgestellt worden. Facebook

Die Polizei Oberes Fricktal macht es neuerdings spannend für alle, die eine Ordnungsbusse kassiert haben. Der gewohnte Einzahlungsschein, der gleich verrät, wie teuer das Vergehen zu stehen kommt, ist verschwunden.

Stattdessen findet der Autolenker, die Autolenkerin in den 18 Gemeinden, die zur Repol gehören, neuerdings einen QR-Code unter dem Scheibenwischer vor. Erst wenn dieser via Smartphone oder Tablet eingescannt ist, zeigt sich die Höhe der Busse.

Die Polizei Oberes Fricktal «geht mit der Zeit»

«Die Polizei Oberes Fricktal stellt per Mitte April 2022 auf QR-Bussen um. Damit geht das Polizeikorps mit der Zeit und digitalisiert den Bereich der Ordnungsbussen.» So begründen die Ordnungshüter die Neuerung auf ihrer Facebook-Seite.

Durch das Scannen des QR-Codes gelangt der Bussenempfänger direkt auf das Bussenportal der Polizei Oberes Fricktal, bekommt dort angezeigt, was ihm zur Last gelegt wird und wie er sein Vergehen finanziell begleichen kann.

Was im oberen Fricktal noch neu ist, kennt man im Bezirk Rheinfelden schon seit knapp einem Jahr. Hansueli Loosli, Chef der Repol Unteres Fricktal, sagt:

«Wir haben das QR-System bei den Ordnungsbussen im Juni 2021 eingeführt und es hat sich bewährt.»

Bewährt hat es sich laut Loosli für beide Seiten. Für die Polizei seien durch den Wegfall der handschriftlichen Erfassung die Fehlerquote und der Verwaltungsaufwand geringer geworden. Auch die Rechtssicherheit der Bussenforderung sei mit dem neuen System gestiegen.

Einsprache gegen die Busse auch gleich online

Für den Bussenempfänger habe die Umstellung auf QR den Vorteil der bequemen Online-Zahlung. Und falls er mit der Busse nicht einverstanden sein sollte, kann er Loosli zufolge die Einsprache dagegen ebenso gleich online und papierlos erledigen.

Und wie bezahlt derjenige, der kein Smartphone besitzt? Er kann sich auf der Website bussen.repol-unteres-fricktal.ch mit der Bussennummer und dem Kontrollschild händisch einloggen und so die Busse begleichen. Und wer auch das nicht will, wartet einfach 30 Tage ab, bis der herkömmliche Einzahlungsschein per Post kommt.

Loosli zieht nach rund einem Jahr Betrieb eine positive Bilanz. Der Chef der Repol Unteres Fricktal sagt:

«Wir hätten nicht erwartet, dass der Übergang zum QR-System so reibungslos vonstattengeht. Es hat nur ganz wenige Rückfragen gegeben.»

Durch die vorherige Erprobung des Systems in anderen Regionen der Schweiz sei es mittlerweile stabil und etabliert. Davon habe man profitiert.