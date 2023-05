Fricktal Neuer Rekord: So viele Patientinnen und Patienten wie noch nie liessen sich im Gesundheitszentrum behandeln Das Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) hat ein überaus erfolgreiches Jahr hinter sich: Noch nie liessen sich im GZF so viele Personen stationär oder ambulant behandeln wie im vergangenen Jahr – und auch bei den Geburten gab es «einen historischen Rekord». Ein Rückblick in 12 Zahlen.

Noch nie liessen sich im GZF so viele Personen stationär oder ambulant behandeln wie im vergangenen Jahr. Bild: zvg

Das Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) hat ein gutes Geschäftsjahr hinter sich. Dies geht aus den am Mittwoch veröffentlichten Kennzahlen hervor. Ein Rückblick in 12 Zahlen.

3,2 – Millionen Franken. So hoch ist der Gewinn, der das GZF für das letzte Jahr ausweist. Das ist ein sehr gutes Ergebnis, der Gewinn liegt um 2,6 Millionen Franken über jenem von 2021. Zählt man die Sondereffekte wie die ausserordentliche Covid-19-Vergütung und die Nachzahlungen von Kurzarbeitsentschädigungen hinzu, beträgt der Jahresgewinn sogar 4,4 Millionen Franken.

141,7 – Millionen Franken betrug der Umsatz im letzten Jahr, das sind 7 Prozent mehr als im Vorjahr. Seit der Gründung des GZF 1999 hat sich der Umsatz fast verdreifacht und die Zahl der stationären Patientinnen und Patienten fast verdoppelt.

9065 – stationäre Patientinnen und Patienten behandelte das GZF im letzten Jahr. Das sind 273 mehr als im Vorjahr – und so viele wie noch nie. Das Wachstum ist dabei breit abgestützt, wobei die Klinik für Traumatologie, Orthopädie und Handchirurgie laut GFZ den stärksten Zuwachs aufwies.

86’000 – Personen liessen sich 2022 ambulant im GZF behandeln. 33’200 davon machten einen Coronatest. Gegenüber 2021 stiegt die Zahl der ambulanten Patientinnen und Patienten um 6800. Rechnet man den Coronatest-Effekt hinaus, beträgt das Plus gegenüber 2021 sogar 7999 Personen.

21 – Prozent. Um so viel hat die Zahl der Patientinnen und Patienten aus Deutschland im vergangenen Jahr zugenommen. Das Kerngebiet bleibt natürlich das Fricktal, allerdings zeigt das Wachstum – auch von Patientinnen und Patienten aus umliegenden Regionen –, dass das GZF einen guten Namen hat.

487 – Geburten verzeichnete das GZF im letzten Jahr. Das sind 9 mehr als 2021 und bedeuten einen «historischen Rekord», wie das GZF schreibt.

Im letzten Jahr kamen am Gesundheitszentrum in Rheinfelden 487 Kinder zur Welt. Bild: Keystone

1000 – Mitarbeitende beschäftigt das GZF. Sie teilen sich 781,4 Vollzeitstellen. Es ist damit ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Die Mitarbeitenden sind «der Schlüssel zum Erfolg», wird CEO Anneliese Seiler in der Mitteilung zitiert. Sie hätten die vollen Häuser mit Bravour geleistet und es sei dem GZF ein grosses Anliegen, den Mitarbeitenden eine langfristige Perspektive zu bieten. Zu schaffen macht dem GZF, wie allen Gesundheitseinrichtungen, allerdings der Fachkräftemangel.

3 – Millionen Franken. Dies ist das sichtbare Zeichen der Wertschätzung. Das GZF beschloss eine generelle Lohnrunde von 2,5 Prozent, was einer Lohnsumme von rund 1,4 Millionen Franken entspricht. Zugleich wurden 1,6 Millionen Franken für strukturelle Lohnerhöhungen bereitgestellt, um diese dem Marktniveau anzupassen. Auch die Inkonvenienzen wurden um knapp eine Million erhöht.

33’286 – Pflegetage verzeichnete das GZF bei seinen beiden Pflegeheimen in Rheinfelden und Laufenburg. Damit kann das GZF sehr zufrieden sein, beträgt die Auslastung doch 96 Prozent und damit 6 Prozent mehr als 2021. Das Pflegeheim in Laufenburg wird das GZF in den nächsten Monaten umfassend modernisieren.

225 – Betten betrieb das GZF im letzten Jahr. Diese waren «bis an die Kapazitätsgrenzen und teilweise darüber hinaus» ausgelastet, wie das GZF schreibt. «Nur dank der unglaublichen Leistung und starken Verbundenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konnten wir in diesen stark herausfordernden Zeiten durchgehend einen reibungslosen Betrieb aufrechterhalten und weitgehend ohne Bettenschliessungen auskommen.»

1,2 – Millionen Franken investiert das GZF in die Sanierung des Operationstraktes in der Villa Robersten in Rheinfelden. Im Spital Rheinfelden werden zudem Optionen zur Schaffung von zusätzlichen Räumlichkeiten für das ambulante Angebot geprüft. Investiert wird auch in ein neues CT-Gerät im Spital Laufenburg und in der zweiten Jahreshälfte 2024 soll in Frick ein Radiologiezentrum eröffnet werden.

1 – weitere IAVO-Praxis eröffnete das GZF 2023 in Stein. IAVO steht für Ihr Arzt vor Ort. Hausarztpraxen betreibt das GZF neben Stein auch in Gipf-Oberfrick, Möhlin und Rheinfelden. Die IAVO-Praxen in Möhlin und Rheinfelden bezogen im letzten Jahr neue Standorte. Für das kommende Jahr ist mit dem «Haus der Gesundheit» in Frick zudem «eine einzigartige Kombination von hausärztlicher und fachärztlicher Versorgung unter einem Dach» vorgesehen.