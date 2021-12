Fricktal Nach drei Tagen gab die Frau das Büsi wieder ab: So beeinflusst die Coronapandemie die Haustierhaltung Seit Beginn der Pandemie und der damit verbundenen neuen Lebens- und Arbeitssituationen können und wollen sich mehr Menschen Haustiere zulegen. Die Tierpensionen und Pflegestellen in der Region bitten allerdings darum, davor genau zu überlegen, ob die Verantwortung für das Tier und dessen Lebenszeit übernommen werden kann.

Für Tiere das reinste Paradies: Janina Sutter hier im «Katzenzimmer» des Tierlignadenhofs in Kaisten. Andrea Worthmann/ Aargauer Zeitung

Drei Tage, nachdem sich eine ältere Frau ein Büsi zugelegt hatte, gab sie es wieder ab. Sie war überfordert. Das Kätzchen landete beim Tierlignadenhof in Kaisten, wo es vorerst unterkommen konnte. So etwas passiert, wie in diesem Fall, auch ohne den Hintergrund der Pandemie – aber in diesen Zeiten haben die Schwestern Stefanie und Janina Sutter, die den Hof leiten, eine regere Fluktuation bemerkt.

Für Janina Sutter ist es ein grosses Thema und sie ist sich sicher, dass Corona und die daraus resultierenden Lebenssituationen die private Tierhaltung beeinflussen. «Jeden Tag bekommen wir mindestens eine Anfrage», sagt sie. Und:

«Natürlich gibt niemand zu, dass es sich um ein ‹Coronatier› handelt. Man kann da nur mutmassen.»

Viele Arbeitssituationen erlauben es seit Ausbruch der Pandemie, vermehrt im Homeoffice zu arbeiten, und da liegt die Anschaffung eines Haustieres für viele Menschen nahe, da man ja immer zu Hause ist und auf das Tier schauen kann. Was dabei teilweise vergessen geht, ist, dass ein Tier 15 Jahre und älter werden kann und auch sonst viel Zeit und Beschäftigung braucht.

Nachfrage für kleine Katzen nahm zu

Bei den älteren Menschen, wie bei der Frau mit dem Büsi, sind es vielleicht eher Einsamkeit und Langeweile, die den Wunsch nach einem Haustier wecken. Während der Pandemie war ihnen oft, gerade am Anfang, verwehrt, ihre Familie und Freunde zu sehen.

Veroniqué Hufschmid vom Verein Tierheim Be-Pet in Sisseln sieht bei sich zwar keine Hinweise auf vermehrte Fluktuation oder Abgabe von Tieren aufgrund von Corona, jedoch seien die Aufträge zum Hüten der Tiere angestiegen. Da mag dann möglicherweise doch ein Zusammenhang bestehen. So vermutet Hufschmid:

«Da die Arbeit im Homeoffice nach wie vor vielerorts ausgeübt wird, wird der Zustand erst mal so bleiben und die Auswirkungen kommen dann später zum Tragen.»

Und doch gab es Anfragen, insbesondere für kleine Katzen, die als Beschäftigung für Kleinkinder herhalten sollten. Dies wurde so auch klar von den Müttern kommuniziert, sagt Hufschmid. «Aber ich bin sehr streng bei der Vermittlung von Tieren.»

Und deshalb kam solche eine Vermittlung für die Tierpsychologin und Tierhomöopathin nicht in Frage. Ihr ist sehr wichtig, die Lebensumstände vor einer Vermittlung genaustens zu prüfen, bevor sie ein Tier abgibt.

Verantwortung für das Tier und dessen Lebenszeit

In der Tierpension Röti in Mumpf sind Hunde und Katzen willkommen. «Von einer coronabedingten, vermehrten Abgabe oder Vermittlung von Tieren merken wir nicht viel, aber wir sind auch eher eine Tierpension als ein Tierheim», sagt Leiter Thomas Güntert. Neue Kundschaft in Form von Tagesbetreuung oder Ferienplätzen gab es aber schon.

Hier gibt es Parallelen zu dem Sissler Tierheim. Güntert ist sich sicher, dass Spontankäufe mehrheitlich im Internet passieren. Dort sind Kontrollen nicht so streng und die Abwicklung ist oft unkomplizierter. Auch ihm ist es ein Anliegen, den Tierliebhabern klarzumachen, «dass die Anschaffung eines Tieres eine Verantwortung für das Tier und dessen Lebenszeit bedeutet», so Güntert.

Das kleine Kätzchen wird sich bei Janina und Stefanie Sutter und den 150 anderen dort lebenden Tieren im Tierlignadenhof sicher wohlfühlen. Bleibt zu hoffen, dass sich manch einer vor der Anschaffung eines Haustieres grundsätzlich vorab über die Bedeutung informiert.