Fricktal Nach Bancomatsprengungen: Raiffeisenbank nimmt fünf Automaten temporär ausser Betrieb Die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal reagiert auf die Serie von Bancomatanschlägen und nimmt fünf ihrer Bancomaten, die sich im Aussenbereich befinden, temporär ausser Betrieb.

In Reiden wurde ein Bancomat am 22. Oktober gesprengt. Polizei LU

Die Serie reisst nicht ab: Alle paar Wochen wird in der Schweiz ein Bancomat gesprengt, mehrere auch schon im Aargau. Zuletzt sorgte die Sprengung eines Geldautomaten in Wynau (BE) letzte Woche für Schlagzeilen.

Die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal reagiert und nimmt aufgrund der aktuellen Bedrohungslage «Anpassungen bei den Bancomat-Standorten vor», wie die Bank in einer Mitteilung schreibt. Konkret setzt die Bank, die im Fricktal sechs Geschäftsstellen betreibt, fünf Bancomaten temporär ausser Betrieb.

Die Bank betreibt in ihrem Geschäftskreis «zahlreiche Bancomaten», wie sie in der Mitteilung schreibt. Die meisten davon finden sich bei den eigenen Geschäftsstellen, es werden aber auch Geldautomaten an externen Standorten betrieben.

Sicherheit als oberstes Gebot

Besonders gefährdet für mögliche Anschläge sind dabei Standorte, die mit dem Auto gut erreichbar oder schlecht einsehbar sind. Die Bank hält dazu fest:

«Die Kantonspolizei Aargau hat zudem die Bank auf besondere Bedrohungslagen bei einzelnen Bancomat-Standorten aufmerksam gemacht.»

Die Sorge der Bank gelte in erster Linie den direkten Anwohnerinnen und den Passanten im Umfeld der Bancomaten. Um die Sicherheit dieser Personen zu wahren, hat die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal entschieden, die Aussenbancomaten bei den Geschäftsstellen in Gipf-Oberfrick und Herznach temporär ausser Betrieb zu nehmen.

«Den Kundinnen und Kunden stehen an den beiden Filialen weiterhin die Bancomaten im Innenbereich zur Verfügung, sodass es zu keinen Einschränkungen kommt», hält die Bank fest. Ebenfalls temporär ausser Betrieb genommen werden die Bancomaten in Etzgen, Sisseln und Wölflinswil. «Die nächstgelegenen Bancomaten finden sich jeweils in fünf Fahrminuten Entfernung.»

Mit den betroffenen Gemeinden, Spezialisten von Raiffeisen und der Polizei steht die Bank nach eigenen Angaben in Kontakt und prüft das weitere Vorgehen.