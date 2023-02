Fricktal Mit schrägen Klängen und viel Vorfreude: Die Fasnachtshochburgen starten in die fünfte Jahreszeit Tschättermusik, Guggenklänge, freigelassene Geister und ein gehisster Böögg: Am Donnerstag, dem 1. Faisse, wurde in mehreren Fricktaler Gemeinden die Fasnacht offiziell eröffnet. Besonderes Augenmerk lag dabei auf Möhlin, wo die Fasnachtzunft Ryburg in ihre 100-Jahr-Jubiläumsfasnacht startet.

Die Fasnächtler haben in Möhlin die Schlüssel zum Gemeindehaus: (v.l.) Sven Fischler (Meler Galgevögel), Renate Erni (Fasnachtzunft Ryburg) und Gemeindeammann Markus Fäs. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Es ist für die Fasnachtzunft Ryburg ein ganz spezielles Jahr: Sie feiert ihren 100. Geburtstag. In den frühen 1920er-Jahren, als im Fricktal Arbeitslosigkeit herrschte, gründeten im heutigen Möhliner Dorfteil Ryburg zwölf junge Männer eine Besenbinder-Genossenschaft, um an etwas Geld zu kommen – mit unerwartet grossem Erfolg: Die Männer beschlossen daher, mit dem Erlös den grauen Alltag der Bevölkerung etwas aufzuhellen. Der Beginn der Fasnacht im Dorf.

Am Donnerstagabend nun, dem 1. Faisse, wurde die Jubiläumsfasnacht der Ryburger offiziell eröffnet. Traditionell mit der Schlüsselübergabe des Gemeinderats an die Meler Galgevögel und die Fasnachtzunft Ryburg sowie danach mit dem Empfang des Bürkligeists.

Die Fasnacht auf den Kopf gestellt

Die Freude war den Jubilarinnen und Jubilaren anzusehen. Schliesslich haben sie in den vergangenen Monaten kaum Mühen gescheut, um die Jubiläumsfasnacht unvergesslich zu gestalten. So ist im Dorfmuseum Melihus eine Ausstellung zur Geschichte der Zunft zu sehen. Weitere Aktionen sind geplant. Unter anderem der Auftritt einer Monstergugge mit rund 100 aktiven und ehemaligen Guggerinnen und Guggern der Zunft am Montag, 20. Februar.

Am speziellsten ist aber wohl, dass für das Jubiläum die Möhliner Fasnacht quasi auf den Kopf gestellt wird: Die traditionellen Umzüge am Fasnachtssonntag und -dienstag werden umgekehrt. Sprich: Sie führen zu Ehren der Zunft ausnahmsweise von der alten Kanzlei in den Dorfteil Ryburg, wo sie beim Hotelrestaurant Schiff enden. Zwischen dem ehemaligen Restaurant Ryburg und dem «Schiff» wird mit verschiedenen beteiligten Vereinen und Gruppierungen – unter anderem auch den Meler Galgevögeln – ein Fasnachtsdorf aufgebaut. Das Fasnachtsdorf ist vom 3. Faisse bis zum Fasnachtsdienstag in Betrieb.

Auch in anderen Hochburgen geht es los

Neben Möhlin eröffneten am 1. Faisse traditionell auch andere Fricktaler Fasnachtshochburgen die fünfte Jahreszeit. In Kaisten etwa erklangen die schaurig-schönen Töne der Tschättermusik und es wurde der Joggeligeist freigelassen, in Laufenburg gab es ebenfalls Tschättermusik, im Mettauertal, in Eiken, Obermumpf und Zeiningen spielten Guggen und in Zuzgen wurde der Böögg gehisst.

Bis zum Aschermittwoch am 22. Februar finden im ganzen Fricktal über 100 fasnächtliche Anlässe statt. Darunter Guggenkonzerte, Umzüge und Schnitzelbankabende. Für die Fricktaler Närrinnen und Narren eine besondere Genugtuung nach den vergangenen beiden Coronajahren.