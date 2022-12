Konzertreihe Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk: Ein Teil der Kultband Paolos Fricktal Krainer feiert ein Comeback Ganz entgegen ihres Beschlusses vom Sommer, mit der Musik aufzuhören, spielen jetzt Paolo Frischknecht und Toni Neuhaus doch wieder vor Publikum – unterstützt von weiteren Mitgliedern der Familie Frischknecht, als Sängerinnen und Musiker. Ein erstes Konzert hat sie motiviert. Zwei weitere sollen folgen.

Spielen zusammen Weihnachtskonzerte: (von links) Ronni Frischknecht, Toni Neuhaus sowie Marco und Paolo Frischknecht. zvg

Die Kultband Paolos Fricktal Krainer – sie hat sich eigentlich im Sommer aufgelöst. Aber jetzt feiern Teile der legendären Fricktaler Band ein Revival, wollen es noch einmal wissen: Mit Paolos Fricktal Brass führen sie die von den Krainern vor elf Jahren begonnene Tradition der Weihnachtskonzerte weiter.

Mit von der Partie sind die drei Frischknecht-Brüder Paolo, Ronni und Marco, unterstützt von Toni Neuhaus, dem Trompeter, der schon der Krainer-Formation angehört hatte.

Gesanglich setzt das Frauentrio Mistella neue Akzente. Und auch von dem Trio gehören alle drei zur Familie Frischknecht. Michelle Heitz und Stephanie Frischknecht sind die Töchter Paolos. Laarni Dünneisen ist die Lebenspartnerin von Stephanie und war schon Background-Sängerin der Krainer. So schliesst sich der Kreis.

Paolo Frischknecht begründet den Entschluss, sich entgegen der Ankündigung vom Sommer doch nicht musikalisch zur Ruhe zu setzen, spasseshalber so:

«Der Druck vor allem meiner beiden Töchter war einfach zu gross.»

Ins gleiche Horn hätten viele Leute im Umfeld gestossen – Besucherinnen und Besucher der vergangenen Weihnachtskonzerte etwa, von denen jeweils bis zu sechs in der Adventszeit stattfanden. «Das darf doch nicht sein», «das gehört doch zu Weihnachten dazu», «was sollen wir denn jetzt anderes machen» – so erinnert sich Paolo Frischknecht an die Reaktionen der Fans.

Die Frischknecht-Brüder betreten Neuland

So hätten sie sich im August, also kurz nach Auflösung von Paolos Fricktal Krainern, entschieden: «Doch, wir machen weiter.» Drei Monate intensive Proben folgten.

Mit seinen beiden Brüdern Ronni und Marco hat Paolo zwar zuvor schon gemeinsame Projekte gemacht. Dennoch betraten sie Neuland – als Bläserensemble mit den Instrumenten Trompete, Flügelhorn, Eufonium und Posaune, das mit Sängerinnen auftritt. Paolo Frischknecht sagt:

«Die Stücke mussten alle neu arrangiert werden. Da gibt es nichts fixfertig im Laden zu kaufen.»

Mistella heisst das Frauentrio, das bei den Weihnachtskonzerten singt: (v.l.) Michelle Heitz, Stephanie Frischknecht und Laarni Dünneisen. zvg

Das erste Konzert von insgesamt drei, die unter dem Motto «So klingt Weihnachten» stehen, fand jüngst in der Kirche Mettau statt. Und es hat die Frischknechts in ihrem Entschluss bestärkt und zum Weitermachen motiviert.

«Halleluja» und «In der Weihnachtsbäckerei»

«Sehr gut besucht» sei das erste Konzert gewesen, erzählt Paolo Frischknecht. Das rund 90-minütige Konzert mit einem Mix aus rund 15 Titeln sei gut angekommen. Sie sangen Lieder von Mozart, «Halleluja» von Leonard Cohen, Songs aus «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» und auch «In der Weihnachtsbäckerei», den Ohrwurm von Rolf Zuckowski.

Für die beiden Folgekonzerte, kommenden Sonntag, 18. Dezember, in der Kirche Wallbach, und am 27. Dezember in der Kirche Gipf-Oberfrick hoffen sie auf ähnlich guten Zuspruch. Darauf, dass die Kollekte jeweils so viel Geld einbringt, zumindest die Kosten zu decken.

Wie es danach mit den Weihnachtskonzerten weitergeht, steht laut Paolo Frischknecht noch nicht fest. Erst einmal die beiden ausstehenden Konzerte abwarten, dann wird man sehen, ob es 2023 eine Fortsetzung gibt – so lautet die Parole.