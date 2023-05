Fricktal Kaiseraugst holt sich jetzt Rat aus der Wissenschaft: Im Kampf gegen Littering gehen Gemeinden neue Wege Nach kühlen und nassen Wochen drängen die Menschen wieder ins Freie. Und hinterlassen Müll, den viele nicht wegräumen. Auch Fricktaler Gemeinden sehen dem kommenden Sommer mit Sorgen entgegen und stellen sich auf Mehrarbeit ein. Und sind geteilter Meinung darüber, was Appelle, sich an die Regeln zu halten, nutzen.

Den Müll anderer wegräumen zu müssen, ist für Städte und Gemeinden eine teure und aufwendige Angelegenheit. Bild: G. Bally/Keystone

Jüngst sah sich der Gemeinderat Gansingen wieder einmal gezwungen, denen zu danken, die es tun: Müll ordentlich entsorgen. Damit verbunden war der Appell, «anderweitige Beobachtungen» doch bitte der Verwaltung zu melden. «Anderweitig», das heisst achtlos, auf Kosten der Allgemeinheit weggeworfen, ohne Respekt für den öffentlichen Raum.

Dafür gibt es ein Wort: Littering. Und Littering hat jetzt – der Sommer steht vor der Tür – wieder Konjunktur. Die Tage werden länger, die Nächte wärmer. Die Menschen gehen nach draussen, treffen sich zum Picknick oder machen im Park Party.

Polizei Oberes Fricktal schickt wieder Zivilpatrouillen los

Auch die Polizei Oberes Fricktal bereitet sich auf den Sommer vor. Sie wird wohl auch 2023, die Ressourcen vorausgesetzt, wieder Zivilpatrouillen gegen die Abfallsünder losschicken. So wie schon 2022, als es gelang, 24 Littering-Ordnungsbussen zu verhängen. 2023 waren es bislang deren drei.

Littering ist auch in Stein ein Thema, hier bei der Sportanlage Bustelbach Bild: zvg

«Die Stadt begegnet der Situation mit einer ganzen Reihe von Massnahmen. Erhöhte Reinigungsintervalle durch den Werkhof gehören dazu», sagt Rheinfeldens Vizestadtschreiberin Christine Schibler. Dort sind die Stadtpärke, das Dach des Rheinparkings und das Inseli die Littering-Hotspots.

Auch in Frick ist das die Devise. «Liegen gebliebener Abfall wird immer so rasch als möglich weggeräumt. Weil an Orten, wo schon Müll liegt, die Leute noch weniger Hemmungen haben, weiteren liegen zu lassen», sagt Gemeindeschreiber Michael Widmer.

Zigistummel Schwerpunkt bei «Sauberes Fricktal» 2023

Zum selbst Wegräumen kommt hinzu, fürs Thema zu sensibilisieren, auch mit der Aktion «Sauberes Fricktal», die 2023 Zigistummel den Kampf ansagen wird. Auch Laufenburg macht mit. Dort sind vor allem Kantonsstrasse, Bahnhof und Badstube litteringgeplagt.

Warum der öffentliche Raum achtlos zugemüllt wird, darüber will jetzt Kaiseraugst mehr Klarheit gewinnen. «Der Gemeinderat hat bei der Fachhochschule Nordwestschweiz eine Studie zum Thema Sicherheit in Auftrag gegeben, was auch das Littering beinhaltet», sagt Gemeindeschreiber Rolf Dunkel.

Sein Steiner Amtskollege Sascha Roth sieht Littering auch als Generationenphänomen und Folge von Gruppendynamik. «Es ist offenbar gegenüber Kollegen nicht ‹cool›, die leeren Verpackungen in einen der nahen Abfalleimer zu werfen», sagt er. Dabei könnte schon ein Dosen- und Flaschenpfand helfen, die Müllberge zu verringern, ist Roth überzeugt. Aber «saftig» müsste das ausfallen.

In Stein werden vorwiegend der Saalbau, die Schule, das Rheinufer und die Sportanlagen Bustelbach heimgesucht. Und wenn sich dort die Güselhaufen wieder türmen, macht die Gemeinde Fotos davon und postet sie auf Instagram und Facebook.

Das weckt Wut und Ärger über die, die es tun. Aber erreicht es auch die, die es tun? Führt es bei ihnen zur Einsicht? Das Wissen darüber, dass Littering eine Ordnungswidrigkeit ist, dürfte selbst bei ihnen vorhanden sein. Davon geht auch Widmer aus. Er sagt:

«Wäre bei Littering die Ursache, dass die Leute nicht wissen, dass es verboten ist, wäre die Bekämpfung einfach.»