In den Alterszentren herrscht Alarmstufe: So sollen Bewohnende und Mitarbeitende vor Omikron geschützt werden

Fünf Farbstufen kennzeichnen die Pandemielage in Schweizer Alterszentren und Pflegeheimen, wobei rot für sehr hohes Risiko steht. Jetzt hat der Träger der Alterszentren Bruggbach in Frick und Klostermatte in Laufenburg die Pandemie-Ampel von orange auf rot gesetzt. Andere Fricktaler Pflegeeinrichtungen haben die Zügel ebenso angezogen.