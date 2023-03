Fricktal Historischer Rekord: 2022 kamen im Gesundheitszentrum Fricktal so viele Kinder wie noch nie zur Welt – das sind die Gründe Die Frauenklinik des Gesundheitszentrums Fricktal verzeichnete im letzten Jahr 487 Geburten – so viele wie noch nie. Auffallend dabei: Immer mehr Frauen aus dem süddeutschen Raum kommen nach Rheinfelden, um ihr Kind zu gebären. Das sind die Gründe für den Erfolg der Frauenklinik.

Im letzten Jahr kamen am Gesundheitszentrum in Rheinfelden 487 Kinder zur Welt. Bild: Keystone

Die Geburtenabteilung des Gesundheitszentrums Fricktal (GZF) verzeichnete 2022 einen historischen Rekord: Im GZF kamen im letzten Jahr 487 Kinder zur Welt – so viele wie in keinem Jahr seit dem Bestehen der Klinik. Die Zahl der Geburten lag damit um eine Geburt über dem bisherigen Rekordjahr 2015.

Das erste Kind kam im letzten Jahr am 2. Januar um 14.24 Uhr zur Welt, das letzte am 31. Dezember um 03.48 Uhr. Zweimal kamen 2022 Zwillinge zur Welt. Am meisten Geburten verzeichnete das GZF im März; hier kamen 53 Kinder zur Welt.

Ein Blick auf die Geburtenzahlen seit 2010 zeigt zudem, dass die Geburtszahlen in der Tendenz immer gestiegen sind. «Die Geburtenabteilung entwickelt sich seit Jahren sehr erfreulich», sagt Miriam Crespo, Mediensprecherin des GZF.

«Wir gehen davon aus, dass sich dieser positive Trend auch in den kommenden Jahren fortsetzt, da die Geburtsabteilung in den letzten Jahren personell und strukturell sehr gut aufgestellt wurde.»

Auffallend auch: Immer mehr werdende Mütter aus dem Süddeutschen Raum wählen das GZF als Geburtsklinik. «Mittlerweile stammt rund ein Viertel der Frauen, die am GZF gebären, aus Deutschland», sagt Crespo. Die Tendenz sei steigend. Dies auch deshalb, weil die Kostenübernahme für alle Patientinnen und Patienten aus Deutschland problemlos ist, wenn sie Grenzgängerinnen und Grenzgänger und damit in der Schweiz versichert sind oder aber eine Zusatzversicherung für die Schweiz haben.

Familiäre Atmosphäre als Erfolgsrezept

Für Crespo macht die Atmosphäre den Erfolg der Geburtenabteilung aus. «Die Geburtsabteilung am GZF zeichnet sich durch eine beinahe Eins-zu-eins-Betreuung der schwangeren und gebärenden Frauen sowie eine familiäre Atmosphäre kombiniert mit der Sicherheit eines Spitals aus.» So bietet das GZF den Schwangeren unterschiedliche Gebärmöglichkeiten an und sorgt auch vor und nach der Geburt mit Hebammensprechstunden in Rheinfelden, Laufenburg und Frick, Geburtsvorbereitungskursen und dem Stillambulatorium für eine optimale Betreuung.

Immer häufiger wählen Frauen dabei die Möglichkeit einer Kaiserschnittgeburt. «In den vergangenen Jahren wurde mehr als ein Drittel der Kinder in der Frauenklinik Rheinfelden per Kaiserschnitt geboren», sagt Crespo und schiebt nach: «Wir stellen diesbezüglich generell eine kontinuierlich steigende Tendenz fest.»

Bis zu vier Geburten zur gleichen Zeit

Gut vorbereitet ist die Frauenklinik auch auf mögliche Komplikationen. Normalerweise kommen Frauen ab der vollendeten 36. Schwangerschaftswoche in die Frauenklinik Rheinfelden zum Gebären. «Sollte es zu einer ungeplanten Frühgeburt kommen, so ist die Frauenklinik Rheinfelden von der Infrastruktur her sehr gut aufgestellt und hat rund um die Uhr pädiatrische Konsiliarärztinnen und Konsiliarärzte zur Seite.» In der Regel werden Frühgeburten nach der Geburt in ein Zentrumsspital mit Abteilung für Neonatologie verlegt.

Parallel können in der Frauenklinik des GZF bis zu vier Geburten betreut werden. «Über einen Zeitraum von 24 Stunden verteilt haben wir schon Peaks von sechs bis sieben Geburten erlebt», sagt Crespo. In der Frauenklinik sind fünf Fachärzte und Fachärztinnen für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie mehrere Assistenzärztinnen und Assistenzärzte, drei Belegärzte und 18 Hebammen aktiv in der Geburtshilfe tätig. Es stehen vier Zimmer zum Gebären zur Verfügung. Die Wöchnerinnen-Abteilung umfasst neun moderne Zimmer.