Sie lassen sich nicht in die Karten blicken. Über die Sommerferien haben die Gemeinden Eiken, Münchwilen, Sisseln und Stein die Antworten aus der Bevölkerungsumfrage zur möglichen Fusion im Sisslerfeld gesichtet und ausgewertet. Kommende Woche nun werden die Ergebnisse vorgestellt – und davor soll möglichst wenig durchsickern.

Schliesslich geht es um ein gewichtiges und mindestens ebenso emotionales Thema. Da wollen die Gemeinden ihre Einwohnerinnen und Einwohner persönlich und aus erster Hand informieren. «Die Gemeinden haben bis zur öffentlichen Information gemeinsam Stillschweigen vereinbart», sagt der Steiner Gemeindeschreiber Sascha Roth.

Es geht um eine Grundsatzfrage

Die Resultate werden mit Spannung erwartet. Seit Ende des vergangenen Jahres ist das Thema Fusion im Sisslerfeld wieder auf dem Tisch. Angestossen zunächst von den Gemeindeammännern von Stein und Sisseln für eine Zweier-Fusion. Wobei die Amtskollegen in Münchwilen und Eiken daraufhin zügig ebenfalls ihr Interesse an entsprechenden Abklärungen anmeldeten – und zwar mit allen vier Gemeinden.

Angestossen hatten die neuerlichen Fusionsüberlegungen Stein (im Vordergrund) und Sisseln (hinten) – nun wird die Bevölkerung aller Sisslerfeld-Gemeinden zum Thema befragt. Bild: Valentin Hehli

Bei der Bevölkerungsumfrage ging es deshalb genau um diese Grundsatzfrage: Zweier- oder Vierer-Fusion? Der Bevölkerung wurden im Fragebogen diese beiden Umsetzungsvarianten vorgelegt. Daneben hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Meinung zu begründen oder andere Ideen und Überlegungen einzubringen.

Teilnehmen durften alle Einwohnerinnen und Einwohner der vier Gemeinden ab 14 Jahren. Ein bewusster Entscheid: «Schliesslich betreffen diese Planungen vor allem auch die künftigen Generationen», sagte Sascha Roth beim Start der Umfrage.

Resultate werden separat präsentiert

Am kommenden Donnerstag, 17. August, werden die Ergebnisse nun präsentiert – an vier separaten Anlässen in den Gemeinden. Überall zeitgleich um 19 Uhr finden in der Turnhalle Münchwilen, im Saalbau in Stein, um kulturellen Saal in Eiken sowie in der Turnhalle Sisseln die Informationsanlässe für die Bevölkerung der jeweiligen Gemeinden statt.

«Das hat den Vorteil, dass die Gemeinderäte bei der Präsentation direkt auf die Resultate aus ihren jeweilen Gemeinden Bezug nehmen können», sagt Sascha Roth. Ausserdem bleibe so auch genug Zeit, um allfällige Detailfragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu den Ergebnissen oder gemeindespezifischen Aspekten aus der Umfrage in Ruhe zu beantworten.

Eine gemeinsame Veranstaltung sei aus diesen Gründen nie diskutiert worden, so Roth. Eine solche wäre wohl schon rein logistisch zur einer Herausforderung geworden – je nachdem, wie gross das Interesse der Bevölkerung dann tatsächlich ist. Alle zusammen zählen die vier Sisslerfeld-Gemeinden inzwischen nämlich rund 8500 Einwohnerinnen und Einwohner.

Wie viele von ihnen sich an der Fusionsumfrage beteiligt haben, ist eine der Fragen, die kommende Woche beantwortet werden. Und auch das weitere Vorgehen bezüglich Fusion haben die Gemeinderäte bereits festgelegt. Aber auch hier gilt: In die Karten blicken lässt sich niemand.