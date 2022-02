Fricktal Fünf Tipps, wie Sie dieses Jahr Freude an Ihrem Garten haben Bald bricht die Gartensaison wieder an. Schon jetzt können Vorbereitungsarbeiten, wie beispielsweise das Schneiden von Studen und Sträuchern, beginnen. Zwei Gartenexperten geben Tipps für eine erfolgreiche Gartensaison.

Patrick Uebelmann, Gartenbautechniker und Geschäftsführer Stöckli Gartenbau. Nils Hinden

Noch befinden sich die Pflanzen in Winterruhe. Einige Gärtnereien machen gar Winterpause. Doch schon bald zwitschern wieder die Vögel von den Bäumen, die Blumen blühen und die Bienen schwirren durch die Luft. Dann beginnt die Gartensaison und es zieht die Fricktalerinnen und Fricktaler wieder ins Gartencenter.

Zwei Experten, Patrick Uebelmann, Geschäftsführer der Stöckli Gartenbau AG in Frick, und Hansruedi Thommen, Besitzer und Geschäftsführer der Gärtnerei Thommen in Möhlin, geben fünf Tipps mit auf den Weg in den Frühling.

Winterschnitt lässt die Pflanzen spriessen

Mit Schnittarbeiten kann schon jetzt das Fundament für eine erfolgreiche Gartensaison gelegt werden. Winterharte Pflanzen wie Sträucher, Studen und Bäume profitieren davon, wenn ihnen schon in den nächsten Wochen ein Winterschnitt verpasst wird, sagt Patrick Uebelmann.

Durch den Schnitt werde der Wachstum der Pflanzen angeregt und dafür gesorgt, dass sie eine schöne Form entwickeln würden. Zudem würden sie durch den Winterschnitt mehr Licht erhalten und verjüngt werden.

Nicht zu früh und nicht zu spät

Hansruedi Thommen sagt:

«Es ist sehr wichtig, Pflanzen zum richtigen Zeitpunkt zu pflanzen.

Dabei gelte es, gut darauf zu achten, welche Temperaturen die betreffenden Pflanzen ertragen können, und das Wetter entsprechend zu beobachten. Das sei heute nicht mehr selbstverständlich. «Leider ist viel Wissen verloren gegangen in den letzten Jahrzehnten», so Thommen. Er fährt fort:

«Nur weil ein Grossverteiler eine Pflanze im Angebot hat, heisst es nicht, dass es schon genug warm ist, um sie zu setzen.»

Es komme immer wieder vor, dass jemand zu ihm käme, weil er seine Pflanzen zu früh gesetzt habe und diese deswegen abgestorben seien. Entsprechend empfiehlt Thommen, sich gut beraten zu lassen. Für ihn beginnt die Gartensaison mit den drei Eisheiligen. «Nach den drei Eisheiligen können die ersten Pflanzen, wie etwa Begonien, draussen gepflanzt werden.»

Die Frage der Herkunft

Ein weiterer gewichtiger Faktor ist die Herkunft. Thommen sagt: «Wenn man die Herkunft einer Pflanze kennt, weiss man schon sehr viel.» Was banal klinge, sei grundlegend. Denn: Vom Klima des Herkunftsgebiets könne man sehr gut und zuverlässig Schlüsse auf die Bedürfnisse der Pflanzen ziehen. So brauche etwa eine Pflanze, die aus der Wüste komme, logischerweise nur wenig Wasser.

Einheimische Pflanzen sind einfacher zu halten

Grundsätzlich sind einheimische Sträucher und Früchte laut Uebelmann einfacher zu halten als etwa mediterrane Pflanzen wie beispielsweise Oliven- oder Zitronenbäume.

So fühlen sich die Pflanzen im Boden wohl

Wichtig sei zudem die Erde. Man müsse auf die Beschaffenheit des Bodens achten, sagt Uebelmann . So könne es durchaus sinnvoll sein, bestehende Erde durch Spezialerde zu ergänzen. Weiter könne es sich lohnen, die Erde umzugraben, zu düngern und/oder zu fräsen. Uebelmann fügt an:

«Den Rest machen die Regenwürmer.»