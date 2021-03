Fricktal Fünf Tipps, wie Sie dieses Jahr Freude an Ihrem Garten haben Die Vorbereitungen für die Gartensaison stehen an. Dazu gehören das Schneiden von Sträuchern, die Rasenpflege – und auch die Aussaat der ersten Gemüsesorten. Auch Anfänger können sich durchaus mit Erfolgsaussichten daran versuchen.

Elisabeth Stöckli (links) und Sarah Rüschlin vom Gartenbau-Unternehmen Stöckli Gartenbau in Frick. Thoms Wehrli / Aargauer Zeitung

Blauer Himmel, Sonnenschein, Vogelgezwitscher – vieles deutet in diesen Tagen bereits auf Frühling hin, auch wenn die Temperaturen wieder etwas gesunken sind. Das lockt die Fricktalerinnen und Fricktaler in die Gartencenter. Die Vorbereitungen für die Gartensaison stehen an. Die AZ gibt fünf Tipps, wie Sie an Ihrem Garten Freude haben – und mit Ihnen auch Insekten, Vögel und andere Kleintiere:

Der richtige Schnitt hilft

Derzeit stehen vor allem Schnittarbeiten an. Sträucher, Stauden oder Rosen sollten jetzt zurückgeschnitten werden. «Das regt sie zum Wachstum an und sorgt dafür, dass sie eine schöne Form entwickeln», erklärt Sarah Rüschlin, Verantwortliche für Gartenunterhalt beim Gartenbau-Unternehmen Stöckli Gartenbau. Mit dem Schnitt bekommen die Pflanzen mehr Licht oder können verjüngt werden. Auch lasse sich so das Wachstum der Pflanze leiten, so Rüschlin.

Die Aussaat beginnt jetzt

Um Samen draussen auszusäen, ist es zwar noch zu kühl. Aber: Wer selbst gewisse Gemüse-, Kräuter- und Blühpflanzen ziehen will, sollte jetzt mit der Aussaat beginnen. «Am besten drinnen, an einem Plätzchen, wo es etwas kühler als Zimmertemperatur und hell ist», sagt Elisabeth Stöckli. Sie empfiehlt jetzt die Aussaat von Tomaten, Peperoni oder Auberginen, weil sie eine etwas längere Keimzeit haben. Bei anderen Gemüsesorten wie Zucchini, Salatgurken oder Kürbissen geht das Auskeimen schneller, die Aussaat ist deshalb auch später noch möglich.

Etwa ab Mai können die Samen dann unbesorgt auch draussen direkt in die Beete gesät werden. Ebenfalls jetzt gepflanzt werden können klassische Küchenkräuter wie Thymian, Rosmarin, Salbei und Oregano.

So klappt es mit der Aussaat

Elisabeth Stöckli empfiehlt, spezielle Aussaaterde zu verwenden, die Temperatur konstant zu halten und darauf zu achten, genügend Wasser zu geben. «Die Erde darf antrocknen, aber nicht austrocknen. Zudem ist es wichtig, dass überschüssiges Wasser ablaufen kann.»

Beim Pikieren – dem Umpflanzen von der Aussaatschale in den Topf oder ins Freibeet – muss ausserdem unbedingt darauf geachtet werden, die Pflanzenwurzeln nicht zu beschädigen.

Das schaffen auch Anfänger

Selbst wer erst wenig oder keine Erfahrung als Hobbygärtner hat, kann sich mit Erfolgsaussichten an der Aussaat versuchen. Elisabeth Stöckli empfiehlt etwa, es mit unempfindlichem Schnittsalat zu probieren. Ein Tipp auch für Menschen, die keinen eigenen Garten haben: «Der Schnittsalat kann problemlos in Kübeln oder Kisten auf dem Balkon und auf der Terrasse wachsen, natürlich aber auch im Beet», sagt Stöckli. Der Salat ist ausserdem bereits wenige Wochen nach der Aussaat erntereif – als erster frischer Salat des Jahres.

Darüber freuen sich Igel und Co.

Mit einigen einfachen Kniffs freuen sich über einen schönen Garten auch Insekten, Vögel und Kleintiere wie Igel oder Eidechsen. «Sie profitieren von naturnahen Gärten», sagt Sarah Rüschlin. Das heisst: Lieber mal Äste und Laub liegen sowie Stauden auch über den Winter stehen lassen. Auch Steinhaufen können einen wichtigen Lebensraum bieten.

Ausserdem empfiehlt Rüschlin, den Garten mit einheimischen Pflanzen wie etwa Salbei, Disteln oder «Margritli», also Gänseblümchen, zu gestalten. «Beispielsweise für die Wildbienen und Bienen ist es zudem wichtig, bei der Pflanzenauswahl auf die Blütezeit zu achten. Am besten ist es, wenn immer wieder Pflanzen blühen und nicht alle auf einmal», so Rüschlin.